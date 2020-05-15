Gençler sokağa çıkıyor

Haber: Volkan Yılmaz

Sokağa çıkma uygulamasında sıra 15-20 yaş arası gençlere geldi. Çarşamba günü çocukların sokağa çıkmasıyla özellikle İzzet Baysal Caddesi ile parklara hücum eden çocuklar 4 saat boyunca aileleriyle birlikte bol bol dondurma tüketim, gönüllerince gezme imkanı bulmuşlardı.

İçişleri Bakanlığının genelgesi doğrultusunda sıra gençlere geldi. Yaklaşık 55 gündür evlerinden dışarıya çıkamayan 15-20 arası gençler 4 saat boyunca bu gün rahat bir nefes alacaklar. Yetkililer, gençlere uyarıda bulunarak; “Gençlerimiz kesinlikle sokağa maskesiz çıkmayan. Mutlaka sosyal mesafeyi koruyun. Toplu olarak gezmeyin. Sizler bizim için önemlisiniz, sağlınıza dikkat etmenizi istiyoruz. Şayet kurallara uymayanlar olursa haklarında adli para cezası uygulanacaktır” diye tavsiyede bulundular.