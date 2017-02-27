O gece Tugayda yaşanan olaylarda Üstteğmen olarak görev yapan İbrahim Arslan’ın, askerlere; “Gençler tarihe tanıklık ediyorsunuz. Bunu herkes göremez. Valiliğe gidilecek hazırlık yap” dediği öğrenildi.

İŞTE O GECENİN KAN DONDURAN DETAYLARI

Şüpheli İbrahim Arslan'ın Bolu 2. Komando Tugay Komutanlığında üstteğmen rütbesi ile ikmal subayı olarak görev yaptığı ve olay gecesi görevinin başında olduğu,

Şüphelinin olay gecesi tugayda nöbetçi subay olduğu, sıkıyönetim mesaj emrinin, şüpheli Nuri Kıyak'a gelmesi üzerine, emir üzerine içtima emri verdiği ve hazırlıklara başladığı, diğer komutanlara da mesaj emrinin ve içtima alanına toplanma emrini ilettiği, içtima alanında mühimmat (mermi) sorumlusunu aradığı ve koktod düzenini kurduğu, askerlere hitaben "Valilik tarzı yerlere gidebiliriz" dediği, arkadaşından borç olarak 3 adet mermi aldığı, askerlere hitaben "Gençler tarihe tanıklık ediyorsunuz. Bunu herkes göremez" dediği, yanı başında mühimmat sandığının olduğu, bakım çavuşu Ayhan Erol'a "Timin başına geç. Valiliğe gidilecek, hazırlık yap." dediği, araçların içtima alanında hazır edilmesinde uğraş verdiği, bilahare gelen araçların çalıştırıldığı, hatta bazı araçlara askerlerin bindirildiği ve araçların arka kısmında askerlere mermi dağıtılmasına nezaret ettiği, mühimmat Başçavuş'u Halil İbrahim'i aradığı ve bulunduğunda kurmay başkanını görmesi gerektiği emrini verdiği, kendi ekibine "Tam itaat istiyorum. Kimse maceraya kalkışması, kahraman olmaya kalkmasın" dediği, eğer tugaydan dışarı çıkılsa idi çıkacak ilk ekibin şüphelinin ekibinin çıkma ihtimalinin yüksek olduğu,

Tanıkların beyanlarına göre şüphelinin darbeye teşebbüste tugay içinde aktif rol aldığının anlaşıldığı,

Şüpheli savunmasında; olay gecesi 15.07.2016 tarihinde tugayda nöbetçi olarak içtima alanında beklerken, Burak Üstteğmen'in kendisinden koktod ekibi kurmasını istediğini ve takımın başına komutan yaptığını, ülkesinin tehdit altında olduğunu düşünerek, ekibin kurulduğunu, darbe girişiminde bulunmadığını, hiçbir hazırlığın olmadığını, yanında mermi dahi bulunmadığını ama kendini savunmak amacıyla bir arkadaşından 3 adet mermiyi borç aldığını ve suçsuz olduğunu savunduğu,

Yapılan araştırmada;

İlgilinin Bank Asya hesabına rastlanmadığı, doğum ve sabıka kaydının dosyaya eklendiği, Bolu Tem Şube Müdürlüğünce şüpheli hakkında yapılan araştırmada şahsın sosyal medya hesabında herhangi bir suç unsuruna rastlanmadığı, bylock kaydının bulunmadığı, çocuklarının ve eşinin eğitim, dershane, okul vs. durumları ve FETÖ ile iltisakı olduğu düşünülen kişilerle bağlantılarını gösterir herhangi bir bilgi ve belgeye ulaşılamadığının belirlendiği,

Şüphelinin 05.12.2016 tarihinde gözaltına alındığı, arama ve el koyma işleminin icra edildiği, dijital materyallere el konulduğu ve adli kontrolle serbest bırakıldığının anlaşıldığı,

Şüpheli Murat GELEN için;

Şüphelinin Bolu 2. Komando Tugayında 2015 yılından itibaren Lojistik Destek Komutanı olarak Yarbay rütbesi ile görev yaptığı,

15 Temmuz gecesi evinde iken İbrahim Üstteğmen ve Cahit Tirindaz'ın telefonu ile tugaya geldiği, karargah binasının arka kısmında kurmay başkanı Veli Ceylan'ın elinde "Yurtta Sulh Konseyinin mesajını gördüğü, bilahare kendisine bağlı taburun yoklamasını aldırdığı, koktod düzenine geçişlerine yardımcı olduğu, kompozit başlık, silah, hücum yeleğini askerlere dağıttırdığı, araçların hazır edilmesi için emir verdiği ve hazırlıkları kontrol ettiği, Şüphelinin olay gecesi;

- Makam aracının arkasında şarjörlere mermi basıldığı ve basılan şarjörlerin araca yüklendiği ve bu işleme kontrol ve nezaret ettiği,

- İçtima alanında askerlere "Mermi almayan kaldı mı, almayan varsa gelsin alsın. Araçlar nerde kaldı" diye bağırdığı,

- Habercisinin şüphelinin silahına mermi bastığı,

- İçtima alanına araçların getirilmesi emrini verdiği ve gelen araçlarda sıkıntı olup olmadığını kontrol ettiği,

- Silahlı time nezaret ettiği,

- Araçların hazır edilmesi, çalıştırılması ve bir kısım askerlerin araçlara bindirilmesi ve askerlere araçların arka kısmında mermi dağıtılması ve ünimorg araca yüklenmesi hareketliliğinde orada hazır bulunduğu ve bu işlemlere nezaret ettiği,

- Valiyi almakla görevlendirilen karargah binasının arka kısmında toplanan silahlı ve tam teçhizatlı manganın yanında olduğunun görüldüğü ve olaylardan haberdar olduğu, tanıkların

beyanlarına göre şüphelinin darbeye teşebbüste tugay içinde aktif rol aldığının anlaşıldığı,

Yapılan araştırmada;

ilgilinin Bank Asya hesabına rastlanmadığı, doğum ve sabıka kaydının dosyaya eklendiği,

Bolu Tem Şube Müdürlüğünce şüpheli hakkında yapılan araştırmada şahsın sosyal medya hesabında herhangi bir suç unsuruna rastlanmadığı, bylock kaydının bulunmadığı, çocuklarının ve eşinin eğitim, dershane, okul vs. durumları ve FETÖ ile iltisakı olduğu düşünülen kişilerle bağlantılarını gösterir herhangi bir bilgi ve belgeye ulaşılamadığının belirlendiği,

Şüphelinin gözaltına alındığı, arama ve el koyma işleminin icra edildiği, dijital materyallere el konulduğu, adli kontrolle serbest bırakıldığı ve savunmasında suçsuz olduğunu beyan ettiğinin anlaşıldığı,

Şüpheli Burak CİVELEK için;

Şüphelinin 2010 yılından itibaren Üstteğmen rütbesi ile Bolu 2. Komando Tugay Komutanlığı'nda mal saymanı olarak görev yaptığı,

15 Temmuz gecesi darbe yapıldığını evinde televizyondan öğrendiği, tugayda nöbetçi İbrahim Üstteğmen'in telefon ile kendisini arayarak, tugaya gelmesinin istendiği ve iki başçavuş ile birlikte saat:23.00 gibi tugaya intikal ettiği, askeri kıyafetlerini giydiği ve içtima alanına gittiği,

- Murat Gelen Yarbay'ın talimatı ile yoklama aldığı, emir komuta bende diyerek, koktod düzenine geçilmesi talimatını verdiği ve Vahit Üstteğmen'den emrin yerine getirilmesini istediği ve askerlerinin teçhizatını kontrol ettiği,

- Murat Yarbay'ın talimatı ile askere kompozit başlık dağıttırdığı, içtima alanına araçları çağırarak araçları hazır ettirdiği ve sayısını belirlediği,

- İçtima alanında kendisine dolu şarjör verildiği,

- İçtima alanında kompozit başlık, çelik yelek ve telsiz istediği, kendisine anahtarlar olmadığı söylenince "Banane kardeşim, git başka bölüklerden bul, gerekirse kapıyı kırarım" dediği,

Tanıkların beyanlarına göre şüphelinin darbeye teşebbüste tugay içinde aktif rol aldığının anlaşıldığı,

Yapılan araştırmada;

İlgilinin Bank Asya hesabına rastlanmadığı, doğum ve sabıka kaydının dosyaya eklendiği,

Bolu Tem Şube Müdürlüğünce şüpheli hakkında yapılan araştırmada şahsın sosyal medya hesabında herhangi bir suç unsuruna rastlanmadığı, bylock kaydının bulunmadığı, çocuklarının ve eşinin eğitim, dershane, okul vs. durumları ve FETÖ ile iltisakı olduğu düşünülen kişilerle bağlantılarını gösterir herhangi bir bilgi ve belgeye ulaşılamadığının belirlendiği,

Şüphelinin gözaltına alındığı, arama ve el koyma işleminin icra edildiği, dijital materyallere el konulduğu, adli kontrolle serbest bırakıldığı ve savunmasında suçsuz olduğunu beyan ettiğinin anlaşıldı.