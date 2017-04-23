Haber: BMA

AK Parti Bolu Milletvekili Ali Ercoşkun, Anayasa değişikliği halkoylaması sonrası çalışmalarını uluslararası siyasi arenada sürdürdü. Milletvekili Ercoşkun, AİBPA Türk Komisyon Başkanı sıfatıyla, Akdeniz İçin Birlik Parlamenter Asamblesi (AİBPA) Ekonomi Komite Toplantısı için İspanya'nın Barcelona kentine giderek uluslararası toplantılara katıldı. Ercoşkun, uluslararası toplantı gündeminde, AİBPA üyesi 42 ülkenin parlamenterlerine seslenerek, "Gençler ve kadınlar iş dünyasında daha fazla yer almalı" dedi ve bu hedefle Türkiye'nin hayata geçirdiği çalışmaları ülkelere örnek gösterdi.

"Türkiye olarak gençlere ve kadınlara yönelik istihdam artışını destekliyoruz"

Ercoşkun, toplantı sonrası yaptığı açıklamada ise, "İspanya'nın Barcelona kentinde düzenlenen Akdeniz İçin Birlik Parlamenter Asamblesi (AİBPA) Ekonomi Komite Toplantısı'na AK Parti Bursa Milletvekili Hüseyin Şahin ile birlikte katıldım. Toplantıda, özellikle bölgede iş imkanlarının geliştirilmesi, genç ve kadın nüfusa yönelik iş imkanı oluşturulmasıyla alakalı konular gündeme geldi. Türkiye olarak bu tür çalışmaları destekliyoruz. Özellikle gençlerin ve kadınların iş dünyasında istihdam edilmelerine yönelik Türkiye'nin başarılı çalışmaları var. Bunları da toplantılarda örnek olarak anlattık ve bunları daha da nasıl geliştirebiliriz sorusunun yanıtını aradığımız konular görüştük. Sunumlar yapıldı ve bu sunumlara Türkiye olarak elimizden gelen katkıları verdik" diye konuştu.