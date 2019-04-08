Gençler Yakışmadı, Karaçayır Karıştı!..

Haber: Gökhan Aksoy

Türkiye U 17 Şampiyonası 1. Kademe6. Grup maçları Bolu’da oynandı. Bolu Sentetik 1’de oynanan mücadelede Karasu Aziziye ile Anadolu Beyi takımları finale kalma mücadelesi verdi. İki takımında galibiyet için mücadele ettiği karşılaşma Soner Sefa ve Yağızhan Topalak’ın karşılıklı golleri ile 1 – 1 sona erdi. Berabere biten maçın ardından Anadolu Beyi Spor takımı adını finale yazdıran taraf oldu. Mücadelenin ikinci yarısında yaşanan gergin dakikalar maçın bitiş düdüğünün ardından da devam etti. Adını finale yazdıran Anadolu Beyi takımının oyuncuları sevinçlerini yaşamasının ardından iki takımın oyuncuları birbirine girdi. Aziziye takımından bir oyuncu rakibinin üstünü yürüyerek saldırmasının ardından saha birden karıştı. Arkadaşlarının yerde kaldığını gören Anadolu Beyi oyuncuları bu sefer karşı tarafa girdi. İki takım oyuncularının birbirine girmesinin ardından gerginlik kavgaya dönüştü. İki kulübün taraftarları ve teknik ekiplerinin de karışması sonucu olaylar iyice büyümesine neden oldu. Olaylarda yumruklar ve tekmeler hava uçuştu. Karaçayır Sentetik sahada yaşanan olaylar adeta bir boks maçını andırdı. Spor Tesislerinde bulunan emniyet güçleri olaya müdahale edip iki tarafı da sakinleştirmeye çalıştı. Olayların iyice büyümesinin ardından emniyet güçleri olay yerine takviye ekip istenildi. Aziziye takım oyuncuları zar zor sahadan çıkarıldığı sırada yöneticilerin birbirine girdi. Polis ekipleri iki tarafı ayırarak olaylar daha çok büyümeden müdahale etti. Gerçekleşen kavganın ardından iki tarafta birbirinden şikayetçi olduklarını belirtti. Yaşanan kavgada darbe aldıklarını iddia eden bazı sporcular polis ekiplerinin kontrolünde darp raporu almak üzere hastaneye götürüldü.