Gençlerden Ata’ya saygı nöbeti

Haber: Volkan Yılmaz

Cumhuriyet Halk Partili gençlerin geleneksel hale getirdikleri Ata nöbeti bu yıl da Anıtpark’ta bulunan Atatürk Anıtı önünde gerçekleştirildi. Programa birçok CHP’li isim ve vatandaşlar katıldı. CHP Bolu İl Başkanı Kazım Karsu, CHP Merkez İlçe Başkanı Ersan Türkoğlu, Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Rasim Özdemir anıta gelerek gençlerle nöbet tuttu. Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 81'inci yıl dönümü nedeniyle, Atatürk Anıtı önünde meşaleler ile saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan program sabaha kadar sürdü. Nöbet sırasında açıklamalarda bulunan CHP Bolu Gençlik Kolları Başkanı Kübra Özcan “Burada Atatürk’e gönül vermiş genç arkadaşlarımla beraber artık gelenekselleşmiş bir hale gelen Ata’ya saygı nöbeti gerçekleştirmek için toplandık. CHP İl İlçe başkanları, Belediye Başkan Yardımcımız, Atatürkçü Düşünce Topluluğu ve İyi Parti Gençlik Kolları da bizim yanımızda. Bizim burada tek gayemiz en büyük devrimci olan Mustafa Kemal Atatürk’ün huzurunda saygı nöbetinde bulunabilmek. Biz bütün görüşlerden arkadaşlarımızla birlikte tek bir sevda için Atatürk sevdası için buradayız. İstiyoruz ki Mustafa Kemal Atatürk hiçbir zaman bu ülkede unutulmasın, sonsuza kadar devrimleri yaşatılsın. 10 KASIM bir yas günüdür fakat biz biliyoruz ki Atatürk hiçbir zaman ölmedi daima ilkeleri ve devrimleri ile biz gençlerin elbette bütün gücü ve cesaretiyle bu ülkede bu topraklarda yaşamaya devam ediyor. Biz bu ataya saygı nöbetini heykelin sembolik olarak gerçekleştiriyoruz fakat Atatürk bu ülkenin her yerine biz bunu çok iyi biliyoruz. Bizim kalplerimiz şuan Anıtkabir’de. Bu nöbeti gerçekleştirmemizde yardımcı olan bütün Atatürk sevdalısı arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Umuyorum ki bu etkinlik gelenekselleşmiş bir halde yüzyıllarca bu topraklarda devam edecek” ifadelerini kullandı.