Gençlerden, Beykoz’a nazik ziyaret

Haber: Erdal Tanrıverdi
Yeni seçilenBolu Saadet Partisi Gençlik Kolları üyeleri,medya ve sivil toplum kuruluşlarını ziyaretlerine devam ediyor.Saadet Partisi Gençlik Kolları yeni yönetim kurulu üyeleri Olay Gündem Gazetesi İmtiyaz sahibi Erhan Beykoz’a nezaket ziyaretinde bulundu. Ziyarette Saadet Partisi Gençlik Kolları Başkanı Abdulkadir Kızıltunçden yönetim kurulu üyeleri Abdulsamet Akarslan ve Ünal Gülenkaya, gazetemiz imtiyaz sahibi Erhan Beykoz’la gündeme dair sohbet ettiler.
Saadet Partisi Gençlik Kolları Başkanı Abdulkadir Kızıltunçden, ziyaret esnasında Erhan Beykoz’a Milli Görüş Lideri Prof. Dr. Necmettin Erbakan'ı anlatan 'Davam' isimli kitap hediye etti.
Beykoz, nazik ziyaret için Saadet Partisi İl Gençlik Kolları yönetim kurulu üyelerine teşekkür ederek çalışmalarında başarılar diledi.