Gençlerden farkındalık etkinliği

Haber: Ceylan Beykoz

İYİ Parti Bolu Gençlik Kolları, Dünya Doğa Koruma Günü kapsamında Gölköy Barajı çevresinde çöp toplama etkinliği düzenledi. Gölköy Barajı çevresinde bir araya gelen gençler, barajın birçok noktasında çöp topladı. Çöp toplayan gençleri gören duyarlı birçok vatandaş da etkinliğe katıldı.

Yaklaşık 15 çöp poşeti dolusu atığı topladıklarını belirten İYİ Parti Bolu Gençlik Kolları Başkanı Sefa Yaman, son zamanlarda çıkan orman yangınları ve çevre kirliliğine tepki çekmek için bu etkinliği düzenlediklerini söyledi.

Düzenlenen etkinlikte geri dönüşümden elde edilmiş tohum kartları, Meral Akşener’in, “Türkiye ağaçsız milletimiz nefessiz kalmayacak” notu eklenerek çevredeki vatandaşlara dağıtıldı.