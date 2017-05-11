Haber: Aysun BEYKOZ

Bolu Gençlik Hizmetleri ve İl Spor Müdürlüğü, Polonya’dan Centrum Inicjatyw Edukacyknych, Belçika’dan Koning Kevin ve Finlandiya’dan Keuropa kurumları ortaklaşa 4-10 Ağustos tarihleri arasında gençlik değişim projesi gerçekleştirecek. Gençlik değişim projesine 16-24 yas aralığındaki gençler yer alabilecek. Projenin yemek içmek masrafların tamamı ulaşım giderlerinin % 70’ini proje karşılayacak. Projeye 16-24 yas arasında ve temel İngilizce konuşa bilen kişiler 10 kişi yer alacak. Polonya’da gerçekleşecek olan gençlik değişimi projesine katılan gençler orada spor etkinlikleri ve geleneksel oyunlar oynayacak. Projeye katılan kişiler etkinliklere aktif katılım sağlayabilmeli, gönüllü faaliyetlerde yer almayı seven, proje sonrası ilimizde yapılacak yaygınlaştırma faaliyetlerinde görev almalılar. Projeye başvurmak için

a.onurhan46@gmail.com’a CV'nizi ingilizce olarak atmanız yeterlidir. Başvuru sonuçları Mayıs ayının sonunda belirlenecek.