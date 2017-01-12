Göreve geldiği günden bu yana gençlere ve gençlerin eğitimine verdiği önemle dikkatleri üzerine çeken Seben Belediye Başkanı Süleyman Özbağ, başarılı gençleri ödüllendirmeye devam ediyor. Ak Parti’nin gençlere verdiği önemin her geçen gün daha da artacağını belirten Özbağ, “Kurucu Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın gençlere verdiği önem aşikardır ve ortadadır. Bizler de Seben Belediyesi olarak bu konuda elimizden geleni yapmaya, genç ve başarılı öğrencilerimize destek olmak, moral olmak için onların yanında durmaya gayret ediyoruz” dedi.

“BİZ HER ZAMAN VARIZ VE YANINIZDAYIZ”

Belediye Encümeni huzurunda yapılan törende konuşan Başkan Özbağ, "Seben çok programlı Anadolu lisesinden mezun olup Nevşehir Hacı Bektaş-ı Veli Üniversitesi Turizm Fakültesi Turizm İşletmeciliği bölümünü kazanan Berna Yılmaz kızımızı, göstermiş olduğu başarıdan dolayı tebrik ediyorum, başarısı daim olsun. 12 yıldır önceliğimiz eğitim diyerek hizmet vermeye devam ediyoruz. Sebenimizin geleceği öğrencilerimiz, sizler çalışın, kazanın. Biz her zaman varız ve yanınızdayız" ifadelerine yer verdi.

Birleşik Medya Ajans (BMA)