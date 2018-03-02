Haber: Kasım ŞAHİN

Bolu’da paravan bir şirket kurarak esnaflık adı altında uyuşturucu ticareti yapan torbacı A.P.,Narkotim ekiplerince takibe alındı. Yapılan takip ve operasyon sonrası özellikle gençleri zehirlemeye çalışan zanlıyı bir miktar uyuşturucu ile birlikte yakalayarak gözaltına aldı.

A.P.’nin ev iş yerinde yapılan aramalarda piyasaya sürülmek üzere küçük paketler halinde hazırlanmış bir miktar uyuşturucuya da el konuldu. Torbacının Savcılığa çıkartılması bekleniyor.