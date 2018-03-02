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02 Mart 2018 Cuma
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    • Gençleri zehirlemeye çalışan esnaf yakalandı

    Bolu İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünün deneyimli ve başarılı ekipleri ilimizde gençleri zehirlemeye çalışan ve yine ilimizde esnaflık yaptığı öğrenilen bir torbacıyı yapılan takip sonucu yakalayarak gözaltına aldı.

    02 Mart 2018 Cuma 12:27
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    Gençleri zehirlemeye çalışan esnaf yakalandı
     

    Haber: Kasım ŞAHİN

    Bolu’da paravan bir şirket kurarak esnaflık adı altında uyuşturucu ticareti yapan torbacı A.P.,Narkotim ekiplerince takibe alındı. Yapılan takip ve operasyon sonrası özellikle gençleri zehirlemeye çalışan zanlıyı bir miktar uyuşturucu ile birlikte yakalayarak gözaltına aldı.

    A.P.’nin ev iş yerinde yapılan aramalarda piyasaya sürülmek üzere küçük paketler halinde hazırlanmış bir miktar uyuşturucuya da el konuldu. Torbacının Savcılığa çıkartılması bekleniyor.

    Anahtar Kelimeler: Bolu, İl, Emniyet, Müdürlüğü, Narkotik

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