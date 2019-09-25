Gençleri zehirliyordu

Haber: C. Kutay AYKAN

Bir ihbarı değerlendiren narkotik şubesinin acar polisleri, bir başarıya daha imza attı. Gençleri zehirlemeye çalışan torbacılara darbe üstüne darbe vuran ve vurmaya da devam eden, narkotikçiler, Gece saat 02.30 sıralarında il merkezinde yaptıkları operasyonda Y.K. isimli torbacının üzerinde yaptığı araştırmada 6 adet, ayrıca sattığı kişinin üzerinde de 4 adet extacy tabir edilen uyuşturucu hap geçirdiler.

Para karşılığı uyuşturucu hap satan Y.K. isimli torbacı narkotik şubede alınan ifadesinin ardından savcılığa sevk edildi. Torbacının yakınları basın mensuplarına; “Çekin bakalım çekin” diyerek tepki gösterdi.