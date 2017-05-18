Haber: Esra ÖZTÜRK

Başkan Yılmaz’ın 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı mesajı şöyle:

“19 Mayıs 1919, Milletimizin, kendi topraklarında özgür ve bağımsız olarak yaşama kararlılığını tüm dünyaya gösterdiği kutlu İstiklal yürüyüşünün başlangıcı. Bu başlangıç sadece Türk Milleti’nin değil, aynı zamanda tüm mazlum milletlerin umudu ve cesaret kaynağı oldu. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Samsun’dan başlattığı bu yürüyüş ile özgürlük ateşiyle yaktığı meşaleyi, bugün Türk Gençleri nesilden nesile sorumluluk bilinciyle taşıyor. Ülkemizin geleceği tarihini, kültürünü bilen, geçmişi ile gurur duyan, ülkesini seven, çalışkan ve azimli gençlerimize emanet. Cumhuriyetimizi emanet ettiğimiz gençlerimize inanıyor güveniyor ve onlarla gurur duyuyorum.

Ülkemizi muasır medeniyet seviyesine taşıyacak olan, geleceğimizin mimarı gençlerimizin ve Aziz Milletimizin 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramını yürekten kutluyorum. Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları başta olmak üzere, milli birlik ve bütünlüğümüzü korumak için canlarını feda eden tüm kahraman evlatlarımızı, şehitlerimizi rahmet, şükran ve minnetle yad ediyorum.”