banner133

banner128

banner101

18 Mayıs 2017 Perşembe
  • Sitene Haber Ekle
  • Künye
  • Yazar Kadrosu
  • İletişim
  • Reklam

    • “Gençlerimiz geleceğimizin en büyük güvencesidir”

    Bolu Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajında gençlerin geleceğin mimarı olduğuna dikkat çekerek, “Ülkemizi muasır medeniyet seviyesine taşıyacak olan gençlerimiz geleceğimizin en büyük güvencesi. Geleceğimiz tarihini, kültürünü bilen, geçmişi ile gurur duyan, ülkesini seven, çalışkan ve azimli gençlerimize emanet” dedi.

    18 Mayıs 2017 Perşembe 12:54
    Bu haber 52 kez okundu
    “Gençlerimiz geleceğimizin en büyük güvencesidir”

    Haber: Esra ÖZTÜRK

    Başkan Yılmaz’ın 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı mesajı şöyle:

    “19 Mayıs 1919, Milletimizin, kendi topraklarında özgür ve bağımsız olarak yaşama kararlılığını tüm dünyaya gösterdiği kutlu İstiklal yürüyüşünün başlangıcı. Bu başlangıç sadece Türk Milleti’nin değil, aynı zamanda tüm mazlum milletlerin umudu ve cesaret kaynağı oldu. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Samsun’dan başlattığı bu yürüyüş ile özgürlük ateşiyle yaktığı meşaleyi, bugün Türk Gençleri nesilden nesile sorumluluk bilinciyle taşıyor. Ülkemizin geleceği tarihini, kültürünü bilen, geçmişi ile gurur duyan, ülkesini seven, çalışkan ve azimli gençlerimize emanet. Cumhuriyetimizi emanet ettiğimiz gençlerimize inanıyor güveniyor ve onlarla gurur duyuyorum.

    Ülkemizi muasır medeniyet seviyesine taşıyacak olan, geleceğimizin mimarı gençlerimizin ve Aziz Milletimizin 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramını yürekten kutluyorum. Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları başta olmak üzere, milli birlik ve bütünlüğümüzü korumak için canlarını feda eden tüm kahraman evlatlarımızı, şehitlerimizi rahmet, şükran ve minnetle yad ediyorum.”

     

    Anahtar Kelimeler: Bolu, Belediye, Başkanı, Alaaddin, Yılmaz

    Bu habere yorum yapan ilk siz olun!

  • Ad Soyad:

  • Yorum:

  •  

    @name x

    • UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. Ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.

    İLGİLİ HABERLER

    YAZARLAR Tümü
  • Cevat ÖZSOY Cevat ÖZSOY Ramazan’ın Çekim Alanına Girerken
  • Sanem Özge Yücel Sanem Özge Yücel “GERÇEK” BİSİKLET YOLU YAPILSIN
  • Sevcan BİRGÖREN Sevcan BİRGÖREN Sultanahmet’te sanat var…
  • Erdem ÖZÇELİK Erdem ÖZÇELİK SON DÖNEMDE CHP
  • Aydın Hitit Aydın Hitit ZURNA
  • Mustafa Cop Mustafa Cop Bolu’da haftaya “ DÜĞÜM “ mü çözülecek ?..
  • Hasan DİNÇ Hasan DİNÇ RAMAZAN AYI YAKLAŞIRKEN
  • Erhan Beykoz Erhan Beykoz Hastanelerimizde Dr. Muhammed Demirkol Farklılığı
  • Suat Tosun Suat Tosun DUR - KALK EĞİTİMİ (Beygir Gücüne Eşek Temposu)
  • Onur Ustaoğlu Onur Ustaoğlu ETRAFINIZDA MOR İNEK VAR MI?
  • RECAYİ ÇAĞLAR RECAYİ ÇAĞLAR SAHİPSİZ ŞEHİR
  • İlhami Candemir İlhami Candemir Kadın hakları
  • Mustafa Yıldırım Mustafa Yıldırım 1 HAZİRAN 2011 MASKELİ MUHALEFET LİDERLERİNİN ELİNDE...
  • Mustafa NAMDAR Mustafa NAMDAR ŞÜKRAN GÜNLERİ
  • Nafiye Ç. Özdemir Nafiye Ç. Özdemir Hoca olmak, öğrencinin kendi yolunu bulmasına katkı olmaktır…
  • Nizamettin Yıldırım Nizamettin Yıldırım Terkedilmiş Bina ve İnşaatlar
  • Kasım ŞAHİN Kasım ŞAHİN Dünya Basın Özgürlüğü Gününde Polisin ilginç muamelesi
  • İsmail Hotakoğlu İsmail Hotakoğlu Mevlana’nın yolu
  • Reşat DEMİREL Reşat DEMİREL SAĞLIK TURİZMİ VE BOLU
  • Eyüp Bektaş Eyüp Bektaş ÜÇ TANE DÜŞMANIM VAR !
  • Dr. Çiğdem ÖNER Dr. Çiğdem ÖNER BEYAZ ATLI PRENSLER… DÜNYALI ERKEKLER…
  • Nihal Eker Nihal Eker YALNIZ DEĞİLSİN
  • Makinist Makinist 28.128 SAAT
  • ÖMER ERU ÖMER ERU BAHAR GELDİ
  • Fundem Ece Kaykaç Fundem Ece Kaykaç Özgüven Sahibi Bir Çocuk Yetiştirmek İsteyen Ailelerin Dikkatine!
  • Erol Yıldız Erol Yıldız Demokrasiye inanmak kadar uygulamak önemli
  • Aykut KARAGÜZEL Aykut KARAGÜZEL AİDİYET DUYGUSU - 2
  • Rana Dişa Rana Dişa ÇOCUK OYUNCAĞI
    • SENDE YAZ
    Ziyaretçi Defteri

    Siz de yazmak istemez misiniz?

    GAZETE MANŞETLERİ
    banner114
    EN ÇOK OKUNANLAR
    EN ÇOK YORUMLANANLAR
    SAYFALAR
    ARŞİV
    banner82

    YAZILIM: Haber-Sistemi

    2017 © boluolay.com

    banner129