Haber: Semih Baykal

''O Gönüllerde Güneş Olalım'' vizyonu ile Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından hayata geçirilen Damla Projesi kapsamında Gençlik ve Spor Bakanlığı, Bakanlık Müşaviri Sayın Metin Ayvazoğlu ve ülkemiz üniversitelerinde öğrenim gören yerli ve yabancı 20 katılımcı ilimizde yapılan program çerçevesinde; Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğünü, İzzet Baysal Huzur Evini, Bolu Belediyesi Sahipsiz Hayvan Rehabilitasyon Merkezini, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünü, İzzet Baysal Üniversitesi Rektörlüğünü, Bolu Garnizon Şehitliğini, İl merkezindeki ve ilçelerdeki okulları ziyaret ettiler.

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından hayata geçirilen Damla Projesi hakkında açıklamalarda bulunan Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Şahin Ertem, projeye katılan ve destek olan herkese teşekkür etti. Ertem, gençlere güvendikleri ve gelecekleri için ellerinden gelen tüm desteği sağlayacaklarını açıkladı.