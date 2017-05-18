Haber: Ceylan BEYKOZ

Başkan Kemal Kazan’ın mesajı şöyle:

“Gazi Mustafa Kemal’in Samsun’a ayak bastığı 19 Mayıs 1919 tarihi, bağımsızlık, çağdaşlaşma ve demokratikleşmeye giden yolun ilk adımıdır. Türk Milleti genciyle yaşlısıyla, kadınıyla erkeği ile omuz omuza vererek geleceğine sahip çıkmış, istiklal destanı ile dünyaya örnek olmuştur. Türk Milleti’nin kurtuluş mücadelesinde atılan bu ilk adımın, yeni başlangıcın gençlere bayram olarak verilmesi ve Cumhuriyet’in onlara emanet edilmesi, gençlere duyulan güvenin göstergesidir. Ülkemizin güzel yarınları için devam eden bu bayrak yarışında geçmiş bugüne, bugün geleceğe emanettir. Kendi köklerinden beslenmeyen milletlerin ayakta durması ve geleceğine güvenle bakabilmesi mümkün değildir. Bu nedenle kalkınmamızda, gelişmemizde, ilerlememizde; uluslararası alanda söz sahibi olmamız ve geleceğe yön veren bir Türkiye’nin inşasında görev alacak gençlerimizi en iyi şekilde yetiştirmek bizlerin en önemli sorumluluğudur. Gençlerimize güveniyor; eğitimli, bilinçli, çağının ilerisinde ve değerlerine bağlı gençlerin yetişmesi için çalışıyor, üretiyoruz. Tarihini, kültürünü ve değerlerini bilen ve sahip çıkan gençlerimizin kendilerine bırakılan 98 yıllık emaneti sonsuza taşıyacaklarına inancım tam.

Bu anlamlı günde, başta Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere İstiklal Mücadelemizin bütün kahramanlarını, eşsiz fedakârlıklarıyla Milletimizin gönlünde ölümsüzleşen bütün şehit ve gazilerimizi rahmetle, şükranla anıyor; başta gençlerimizin olmak üzere Göynük halkının ve vatandaşlarımızın 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutluyorum.”