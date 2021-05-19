“Gençlik bugünkü gücümüzdür”

Haber: C. Kutay Aykan

Eğitim-Bir-Sen Bolu Şube Başkanı Ahmet Koçak, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla açıklamalarda bulundu. Ahmet Koçak açıklamasında gençliğin önemine vurgu yaparak eğitim sistemine dikkat çekti. Koçak açıklamasında, “19 Mayıs, bağımsızlık meşalesinin ateşlendiği, kurtuluş hareketinin, millî mücadeleye giden yolda ilk adımın atıldığı, istiklal ve istikbal iddiasının yeniden canlandırıldığı tarihî bir gündür. I. Dünya Savaşı ile vatanı işgal edilerek tarihten silinmek istenen milletimiz, uzun savaşlar sonrasında ölümler, hastalıklar, yokluklar sebebiyle bitkin, perişan düşmesine rağmen, 19 Mayıs 1919’da, ‘Ya istiklal ya ölüm’ diyerek bir direniş ve diriliş meşalesi yakmıştır. Direnişe öncü olmak için Samsun’a çıkan Mustafa Kemal ve arkadaşlarının başlattığı Kurtuluş Savaşı, bağımsızlığımızın tescillenmesi ve Cumhuriyetin kurulmasıyla sonuçlanmıştır. Geleceğimizi aydınlatan özgürlük meşalesi, sarsılmayan imanımız ve istiklale olan tutkumuzla devam ettiği sürece, imkânsızlıklarla kuşatılsak bile, milletimizin varlığını ortaya koyarak imkânsızı mümkün kılma iradesiyle tarih karşısında her zaman muzaffer olduğumuzu ve olacağımızı gösteren en önemli derstir” dedi.

“ŞEHADETİ GÖZE ALAN, GAZİ OLMAYI BİR ONUR SAYAN GENÇLİK”

“102 yıl önce, emperyalistlere karşı, esir alınamaz ve yenilemez bir iradenin kararlılığıyla özgürlük ateşinin tutuştuğu 19 Mayıs’ın gençlere armağan edilmesi, onların en büyük hazinemiz olduğunun öneminin vurgulanması sebebiyledir” diyen Koçak açıklamasının devamında ayrıca, “Çünkü millî ve manevi değerleri içselleştirmiş, ülkesine sadık, evrensel nitelikte bir donanıma sahip bir gençlik, toplumun bitmeyen enerjisi, bükülmeyen bileği, geleceği omuzlarında taşıyacak gücüdür. Gençlik, bir milletin yarına dair kararlılığı, yükselme hamlesinin taşıyıcı sütunu, en zinde yapı taşıdır. Vatan savunması ve istiklal mücadelesi söz konusu olduğunda, şehadeti göze alan, gazi olmayı bir onur sayan gençlik, 15 Temmuz direnişinde olduğu gibi, geleceğe dair en büyük teminatımızdır. Eğitim sistemimizin ve müfredatımızın yüzünün bu amaçlara dönük olması, içeriğinin bu değerlerden neşet etmesi, bu millete verebileceği en büyük hizmettir” ifadelerini kullandı.

“EĞİTİM SİSTEMİ TEK ÇAREMİZDİR”

Gençliğinin zihni işgal edilmiş, değerleri yozlaştırılmış, tarihiyle ve geleneğiyle bağı kopartılmış, duyguları değerler ekseninin dışına çıkarılmış bir milletin geleceğinin tehlikede olduğunu belirten Koçak, “Eğitim sistemi, bu tehlikeyi bertaraf edeceğimiz tek çaremizdir. Eğitim-Bir-Sen olarak, millî ve manevi değerlerine vakıf, çağın gerektirdiği bütün nitelikleri haiz, örnek bir insan yetiştirmenin en büyük ödevimiz olduğuna inanıyor; kendilerine büyük bir sorumluluk yükleyen bugünün gençlerimizin başarma azmini artırmasını temenni ediyoruz. Gençlerimizin ve milletimizin 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nı tebrik ediyor, kurtuluşu kuruluşla taçlandıran şehit ve gazilerimizi rahmet ve minnetle anıyoruz” dedi.