Gençlik Kıraathanesi tahsisi kaldırıldı

Haber: N. Halid Altundal

Bolu Belediye Meclisi tarafından 31 Mart Yerel Seçimleri öncesinde Türkiye Gençlik Vakfı’na(TÜGVA) tahsis edilen Uğur Mumcu Parkındaki alanla ilgili konu 2020 yılı Ocak ayı toplantısında tekrar gündeme geldi. Daha önce Belediye Meclisince görüşülerek incelenmesi için komisyona sevkedilen konu Ocak ayı 1. oturumunda görüşülerek karara bağlandı. TÜGVA’nın talebi üzerine 10 yıllık yapılan tahsisin iptali meclis üyelerinin görüşüne sunuldu.

“YAZILI OLARAK BAŞVURULARINI YAPTILAR, HELALLEŞTİK”

Konuyla ilgili konuşan Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, “Seçim öncesinde apar topar bir tahsis yapılmıştı. Biz de bu konuyla ilgili iptali ile ilgili biliyorsunuz geçtiğimiz toplantılarda komisyona havalesini gerçekleştirmiştik. Sonrasında buradaki genç arkadaşlarımız ile de görüştük. Onların talebi doğrultusunda tahsisi kaldırıyoruz. Bu herkesi memnun edecek bir karar gibi görünüyor. Yazılı olarak başvurularını yaptılar, helalleştik. Tahsisi kaldırmak için gündeme getirdik” dedi.

Başkan Özcan’ın konuşmasının ardından Uğur Mumcu Parkında bulunan, TÜGVA tarafından Gençlik Kıraathanesi olarak kullanılan alanın tahsisinin kaldırılması Belediye Meclisi üyelerinin oylarına sunuldu. Oy birliği ile alınan karar ile TÜGVA’ya yapılan tahsis kaldırıldı.