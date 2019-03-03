Gençlik Kıraathanesi’nin yapılacağı yer belli oldu

Haber: Aysun Beykoz

2014 seçimlerinde göreve gelen Bolu Belediye Meclisinin son toplantısı olan Mart Ayı 1. oturumu yoğun gündemle gerçekleştirildi. Gündem maddelerinden biri olan Uğur Mumcu parkında bulunan işyerinin Gençlik Kıraathanesi Projesi kapsamında Türkiye Gençlik Vakfı Bolu İl Temsilciliği’ne verilmesi konusuydu.

Uğur Mumcu Parkı’nda bulunan işyerininTürkiye Gençlik Vakfı (TUGVA) Bolu İl Temsilciliği ile Bolu Belediyesi arasında yapılması planlanan Gençlik Kıraathanesi protokolünün imzalanması için Bolu Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz’a yetki verildi. Mecliste birim müdürlüklerinden gelen 11 madde oylanarak karara bağlandı.

Cumhurbaşkanı ve Ak Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, 24 Haziran Genel Seçimleri öncesi açıkladığı gençlik kıraathanesi projesinin Bolu’da yapılacağı yer belirlendi. Türkiye Gençlik Vakfı’nın (TÜGVA) yaptığı girişimler sonucunda, Gençlik Kıraathanesi için protokol imzalanması meclis gündemine taşındı. TÜGVA ile Bolu Belediyesi arasında imzalanacak protokol için Bolu Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz’a yetki verilmesi meclis üyelerinin oylarına sunuldu.

Aksoy Karşı Çıktı Madde Kabul edildi

Konu hakkında görüşünü bildirmek istediğini söyleyen CHP Bolu Belediye Meclis Üyesi Mustafa Fahrettin Aksoy, “Bizler, belediye meclis üyesi olarak son toplantımızı gerçekleştiriyoruz. Önümüzdeki toplantıda burada yeni meclis üyeleri ve başkan olacak. Böyle kritik kararları almayı yeni meclise bırakmayı daha doğru buluyorum. Bu kritik kararı bizim almamız doğru olmaz” dedi.

Aksoy’un konuşmasının ardından oylamaya geçildi. CHP’nin red oyu kullanmasına rağmen madde, oy çokluğu ile kabul edildi.

Belediye Kredi Alıyor

Mart ayı birinci birleşiminin bir diğer gündem maddesi olan ve belediye tarafından daha önce alınması karar verilen 15 milyon kredinin kullanılmayan 6.500.000 TL’sinin kullanılması için meclis kararının yenilenmesi konusu CHP gurubunun red oyu kullanmasına rağmen oy çokluğuyla kabul edildi. Kabul edilen bu maddeyle belediye kredi alacak.

Güncelleme Tarihi: 03 Mart 2019, 14:00