Gençlik Kolları 19 Mayıs’ı kutladı

Haber: N. Halid Altundal

Cumhuriyet Halk Partisi(CHP) İl Gençlik Kolları Başkanı Çağdaş Özkan ve Merkez ilçe Gençlik Kolları Başkanı Melih Karagöz, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayınladılar.

ÖZKAN: “CUMHURİYETİMİZE SAHİP ÇIKMAYA DEVAM EDECEĞİZ”

İl Gençlik Kolları Başkanı Çağdaş Özkan mesajında, “Cumhuriyetimizin Kurucusu Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ‘Ey yükselen yeni nesil, gelecek sizindir. Cumhuriyeti biz kurduk; onu yükseltecek ve sürdürecek sizsiniz’ sözüyle gençliğe olan inancını göstermiştir. Biz gençler de Ulu Önderimizin sözü doğrultusunda Cumhuriyet ilke ve inkılaplarına bağlı bir şekilde gururla bu yolda yürümeye ve Cumhuriyetimize sahip çıkmaya devam edeceğiz. Kurtuluş mücadelesini başlatan Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını saygı ve rahmetle anıyoruz. Size minnettarız. Kurtuluşumuzun kıvılcımlanmasının 102. Yılı, 19 Mayıs Ataturk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramımız Kutlu Olsun!” dedi.

KARAGÖZ: “AYDINLIK BİR GELECEĞE DOĞRU YÜRÜYORUZ”

Merkez İlçe Gençlik Kolları Başkanı Melih Karaköz ise kutlama mesajında, “19 Mayıs 1919, Türk Ulusunun uyandığı, emperyalizme başkaldırdığı Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün ‘Ya istiklal, ya ölüm’ diyerek ulus egemenliğine dayanan, tam bağımsız bir devlet kurma kararının yaşama geçirildiği gündür. Her şeye rağmen aydınlık bir geleceğe doğru yürüyoruz. Ben de bu imanı yaşatan kuvvet, yalnız aziz memleket ve milletimin hakkındaki sonsuz sevgim değil, bugünün karanlıları, ahlâksızlıkları, şarlatanlıkları içinde sırf vatan ve hakikat aşkıyla ışık serpmeye ve aramaya çalışan bir gençlik görmemdir. İşte bu GENÇLİK, bu meşaleyi sonsuza kadar taşıyacaktır. Aziz milletimizin 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramını en içten dileklerimle kutlar herkese sağlıklı günler dilerim” ifadelerini kullandı.