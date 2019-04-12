Gençlik Kolları Başkanı Alper Özer oldu



Karagöz, Başkanlığı Özer’e devretti

31 Mart Yerel Seçimlerinde Belediye Meclis Üyesi Adayı olarak İl Gençlik Kolları Başkanlığından istifa eden Cumhuriyet Halk Partili Tahsin Mert Karagöz, görevi düzenlenen törenle devretti.

Haber: Gönül Olutürk

Cumhuriyet Halk Partili(CHP) Tahsin Mert Karagöz, 31 Mart Yerel Seçimlerinde Bolu Belediye Meclis Üyesi Adayı olmasının ardından CHP İl Gençlik Kolları Başkanlığı görevinden istifa etmişti. Yerel Seçimler sonucunda Belediye Meclis Üyeliği görevine seçilmesinin ardından Tahsin Mert Karagöz, Gençlik Kolları Başkanlığını yapılan törenle CHP Merkez İlçe Gençlik Kolları Başkanı Alper Özer’e devretti. CHP İl Başkanlığı binasında düzenlenen törene CHP İl Başkanı Kazım Karsu, İl ve İlçe Kadın Kolları Başkanları, İl Genel Meclisi ve Belediye Meclisi Üyeleri ile çok sayıda Gençlik Kolları üyesi ve partililer katıldı. Düzenlenen törende konuşan Belediye Meclis Üyesi Karagöz, “Gençlerin temsiliyetinin her yerde olmasını istedik ve bütün gençlerin adına Bolu Belediyesi Meclis Üyeliğine Aday Adayı olduk. Sizlerin destek ve teveccühü ile listeye girdik. Sonra da Bolu halkının teveccühü ile bu bayrağı 5 yıllığına temsil etme fırsatı bulduk. Sizleri mahcup etmeyeceğiz. Sizlerin haklarını en iyi şekilde temsil etmek adına Belediye Başkanımızla birlikte, Bolu’yu geleceğe taşımak için çalışacağız” dedi.

Karagöz’ün ardından konuşma yapan İl Başkanı Kazım Karsu ise şunları söyledi: “Değerli arkadaşlarım bir zamanlar ben de sizin gibi gençtim. Bu kademelerde zaman zaman koşarak, zaman zaman yürüyerek, zaman zaman emekleyerek buraya kadar geldik. Hedefimiz Türkiye Cumhuriyeti, Cumhuriyetin temel taşları, Mustafa Kemal’in izi, onun idealleri, onun ideolojisidir sevgili arkadaşlarım. Bu toprakları bize emanet eden onlar, biz de sizlere emanet etmek istiyoruz. Sizlerle daha güzel günlere daha iyi günlere emin adımlarla gitmek istiyoruz. Sizler bunu zaten bakışlarınızla kanıtlıyorsunuz arkadaşlar. Arkadaşlar hepiniz benim için göz nurusunuz, el emeğisiniz, insan eserisiniz. Hepinizi kutluyorum, hayat boyu başarılar diliyorum. Sizden çok şey bekliyoruz bunu bilin, insanlık sizden çok şey bekliyor.”

Devir teslim töreninde İl Gençlik Kolları Başkanlığını devralan Alper Özer ise yaptığı konuşmada, “10 Aralık 2017 tarihinde gerçekleştirdiğimiz Merkez İlçe Gençlik Kolları seçiminde şahsım ve yönetimimle göreve geldim. Ve bugün de gerek parti örgütümüz gerekse Gençlik Kolları Genel Merkezimizin takdiri ile İl Gençlik Kolları Başkanlığı görevine başlıyorum. Bu hususta Yüce Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk’ün emaneti olan Cumhuriyet Halk Partisinde, gençlik kollarında bir üst kademede partime hizmet edeceğim için onur, gurur ve şeref duyuyorum. Bu görevin mutluluğunu yaşıyorum. Görevi devraldığım Tahsin Mert Karagöz abimin Belediye Meclisi Üyeliğine seçilmesi partimizin gençlere ne kadar değer verdiğini gösteriyor. Sizleri her zaman bu çatı altında beraberce çalışmaya davet ediyorum” dedi.

Törenin ardından İl Gençlik Kolları Başkanı Alper Özer, emeklerinden dolayı Belediye Meclis Üyesi Karagöz’e teşekkür plaketi verdi. CHP Merkez İlçe Gençlik Kolları Başkanlığına ise Kübra Özcan getirildi.

Güncelleme Tarihi: 12 Nisan 2019, 07:46