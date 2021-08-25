Gençlik merkezi tadilat işi yaptırılacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre Gerede Belediyesi Gençlik Merkezi Tadilat yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.
GEREDE BELEDİYESİ GENÇLİK MERKEZİ TADİLAT GEREDE BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre Gerede Belediyesi Gençlik Merkezi Tadilat yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.