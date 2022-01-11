Gençlik Merkezi ve Millet Kıraathanesi Hizmete Girdi

Gerede Belediye Başkanı Mustafa Allar’ın genç nesile verdiği önem ile birlikte Gençlik Merkezi yapılması için harekete geçen ekipler, kısa sürede yapılan tadilat ve tamirat çalışmaları ile birlikte Gençlik Merkezini hizmete açtılar. Gençlik Merkezi olarak kullanılan bina, Gerede Belediye Başkanı Mustafa Allar’ın seçim vaatleri arasında yer alan Millet Kıraathanesi olarakta hizmete açıldı. İlçe Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü ile yapılan görüşmeler neticesinde; YKS üniversite hazırlık ve KPSS kursları Gençlik Merkezinde devam ediyor. Gün geçtikçe İlçe Halk Eğitim ile yapılacak istişareler ile birlikte kursların sayısı artarak devam edecek. Kursların yanı sıra langırt, masa tenisi vb. etkinlikler ile gençlerin boş zamanlarını değerlendirmeleri amacı ile Gençlik Merkezinde hizmet verilecek.

Gençlik Merkezini ve Millet Kıraathanesini ziyaret eden Gerede Belediye Başkanı Mustafa Allar;‘’ Gençlerimize güveniyoruz, Siz Değerli hemşehrilerimizin verdiği yetki ile; Seçim vaadimizin birini daha yerine getirdik. Gerede Belediyesi Gençlik Merkezi ve Millet Kıraathanesi eski bilgievi binasında yapılan tadilat ve bakım sonrası hizmete açılmıştır. Gençlerimiz okuldan ve derslerinden arta kalan zamanlarında okuma, ders çalışma ve sosyal faaliyetler için Gerede Belediyesi Gençlik Merkezimizi ve Millet Kıraathanesini ziyaret edebilirler. Şu an Halk Eğitim Müdürlüğü işbirliği ile gençlerimize, vatandaşlarımıza YKS üniversite hazırlık ve KPSS kursları verilmeye başlandı. İlçemize hayırlı olsun’’ ifadelerine yer verdi.

(Gerede Belediyesi)