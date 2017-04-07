Haber: Kasım ŞAHİN

Valilik Makamının himayesinde. İl Emniyet Müdürlüğü tarafından 2016-2017 Eğitim/Öğretim yılı içerisinde Müdürlüktegörevli, iletişim uzmanlığı ve etkin sunum eğitimlerini almış, konusunda uzman görevliler tarafından; İlimiz merkezinde bulunan liselerde öğrencilere yönelik olarak “Gençlik ve Güvenli Gelecek” isimli konferanslar verilerek, bu konuda hazırlanan görsel içerikli materyaller dağıtıldı.



Yapılan çalışmalar sonucunda gençlerin yaşamlarına sorunsuz bir şekilde devam etmeleri, suç örgütlerinin propagandalarına karşı daha bilinçli olmaları, muhtemel gelebilecek tehditlere karşı duyarlı olabilmeleri amacıyla, Gençlik ve Güvenli Gelecek isimli konferans içeriği hazırlanmış, hazırlanan konferans metni hakkında uzman kurum ve kuruluşların da görüşü alınmış, konferansın ikinci bölümünde videolar eşliğinde yaşanmış hayat hikayelerine yer verilerek içeriğin algılanması daha da etkili hale getirildi.



Lise öğrencilerinin toplumsal bütünleşme ve dayanışmayı benimsemeleri, başta terör örgütleri olmak üzere zararlı oluşumların ağına düşmelerinin engellenmesi amacı ile 08-31 Mart 2017 tarihleri arasında İlimizde bulunan (18) lise ve dengi okulların 9. Sınıfta öğrenim gören toplam 3067 öğrenciye, Müdürlüğümüzce “Gençlik ve Güvenli Gelecek Konferansları” verilmiş olup, katılımcı öğrencilere konferans sonrasında tükenmez kalem, bloknot defter dağıtımı yapıldı. Vatandaşların huzur ve güvenliğini sağlamak için çalışmalar aralıksız devam edeceği bildirildi.