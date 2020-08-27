Gençlik ve Spor Bakanlığı’ndan ‘’Yurt Başvurusu’’ açıklaması

Haber: Volkan Yılmaz

Küresel çapta etkisini gösteren Covid-19 salgını üniversitelerde verilen eğitime de ara verilmesine sebep olmuştu. 2020-2021 eğitim öğretim dönemi için geçtiğimiz günlerde üniversite yerleştirme sonuçları açıklandı. Kredi ve Yurtlar Kurumunun her yıl ağustos ayında aldığı yurt başvuruları, bu yıl yaşanan pandemi süreci sebebiyle Yükseköğretim Kurulu’nun açıklayacağı akademik takvime göre belirleneceği açıklandı. Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, tüm dünyayı etkisi altına alan Covid-19 pandemisi dolayısıyla Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın gerekli çalışmaları titizlikle yürüttüğü vurgulanarak, ‘’Bakanlığımız, ailelerinin bizlere emanet ettiği yüz binlerce üniversiteli gencimizin sağlık, huzur ve güvenliği için tüm tedbirleri almaktadır” denildi.

YURTLAR YENİ EĞİTİM ÖĞRETİM DÖNEMİNE HAZIR

Açıklamada, Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın, üniversiteli gençlerin sağlığı için tüm imkânlarını seferber ederek yurtlarda dezenfeksiyon çalışmalarını tamamladığı, sürecin sorunsuz olarak atlatılabilmesi için gereken tüm tedbirlerinin alındığı vurgulandı. Açıklamada, Sağlık Bakanlığı ve ilgili kurum ve kuruluşlarla iş birliği ve koordinasyon içinde çeşitli çalışmalar yürütülerek yurtlarda barınan öğrenciler ve yurt personeli tarafından uyulması gereken kurallar ve alınması gereken tedbirlere ilişkin bir dizi önlem paketinin hazırlandığı ve yürürlüğe konduğu da dile getirildi. Açıklamada ayrıca, alınan önlemlerin yurt girişlerinde, odalarda ve yurt içindeki ortak kullanım alanlarında titizlikle uygulanması için gerekli tüm hazırlıkların tamamlandığı da vurgulandı.