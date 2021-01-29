“Gençsin önde yürü, inandığın yolda yürü”

AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Samet Kocadağ, yaptığı çağrıyla gençleri siyaset saflarına davet etti.

Haber: C. Kutay Aykan

AK Parti gençler için ülke genelinde “Gençsin Önde Yürü! İnandığın yolda yürü” çağrısıyla kampanya başlattı. Toplumsal gelişimde en önemli rolü gençlerin üstlenmesi gerektiğini söyleyen AK Parti Bolu Gençlik Kolları Başkanı Samet Kocadağ, gençleri siyasete davet etti.

AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Samet Kocadağ, parti olarak gençlere verdikleri önemi vurgulayarak şu değerlendirmeleri yaptı: “Partimizin lideri ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, ‘Gençler, şahlanışımız ve yükselişimizsiniz. Size emretmeyeceğiz, size dikte etmeyeceğiz. Kalıplara sokmak için çalışmayacağız. Sadece sizinle birlikte çalışacağız. Size daha fazla alan açacağız. Ülkemiz sizinle küresel güç olacak’ sözleriyle gençlerin toplumsal rolünün önemine çok net bir şekilde işaret etmektedir. Genç kardeşim; siyasetin her kademesinde gençlere yer veren, söz veren Cumhurbaşkanımız Sn. Recep Tayyip Erdoğan’ın yanında İl Gençlik Kolları Yönetimimizde görev almak istiyorsan //kongre.akgenclik.org.tr/bolu.html adresinden başvurunu yap, sen de aramıza katıl! Burası senin yerin, gençsin önde yürü!”