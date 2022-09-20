Genel Başkan Abant’ta sevgilisi ile basıldı

Haber: Nesrin Altuntaş

Geçtiğimiz ay Abant’ta yapılan başkanlar kurulu toplantısında, bir şube yöneticisinin eşi ile otel odasında kendi kızı tarafından basıldığı yönündeki iddialar özellikle sendikanın tabanından, tavanına kadar rahatsızlık yarattı. Genel Merkez ile Karabük Şubesi konuyla ilgili çok sert yalanlama açıklaması yaptığı halde konu Hak İş Konfederasyonunu yönetim kurulunda ele alındı. Bazı başkanlar konuyu kişinin özel hayatı olarak nitelendirirken, bazıları ise, “Demir Çelik sektöründe 45 Bin üyeye sahip bir sendikanın Genel Başkanı, bünyesinde onlarca sendikayı, yüzbinlerce üyeyi barındıran Hak İş Konfederasyonu Genel Başkan Yardımcısının özel hayatı tabi ki kamuyu yakından ilgilendirir. Kamuya mal olmuş kişilerin, özel hayatı kamuyu yakından ilgilendirmesi gayet tabidir. Dünyanın her yerindeki demokratik ülkelerde bu böyledir” dediği ileri sürüldü.

Bir sendika şube yöneticisinin eşi ile yasak ilişkisi ortaya çıkan ve skandal iddiadan sonrası Yunus Değirmenci ile ilgili daha bir sürü çirkin iddialar ortaya atıldı.