Genel Başkan Yardımcısı Bolu’da

Haber: C. Kutay Aykan

AK Parti AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Teşkilat Başkanı Erkan Kandemir, beraberindeki Rize Milletvekili ve Karadeniz Bölgesi Teşkilat Başkanı Muhammed Avcı, Amasya Milletvekili Hasan Çilez ve Antalya Milletvekili Mustafa Köse ile birlikte Bolu'ya geldi. Gelen heyeti AK Parti Bolu Milletvekilleri Arzu Aydın ve Fehmi Küpçü, AK Parti Bolu İl Başkanı Suat Güner, Merkez İlçe Başkanı Kazım Konak ve teşkilat üyeleri karşıladı. Erkan Kandemir, AK Parti Bolu İl Başkanlığı'nda düzenlenen 3 Kademe İlçe Başkanları Toplantısına katıldı.

GENÇLER MEŞALELERLE KARŞILADI

Toplantının ardından Kandemir ve beraberindekiler Alpağutbey Mahalle Başkanı Orhan Toprak'ın evine misafir olarak oruçlarını açtı. Kandemir, daha sonra AK Parti Bolu İl Gençlik Kolları Başkanı Fatih Bayrak öncülüğünde düzenlenen "Gençlik Buluşmaları" programına katıldı. AK Partili gençler, Kandemir'i programın yapılacağı alanda meşalelerle karşıladı. Programda gençlere hitap eden Kandemir ve beraberindekiler daha sonra Bolu'dan ayrıldı.