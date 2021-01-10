Genel Başkan Yıldırım Bolu’daydı

Haber: N. Halid Altundal

Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Genel Başkanı Ahmet Yiğit Yıldırım, ilimize gelerek Bolu Ülkü Ocakları ve Milliyetçi Hareket Partisi Bolu İl Başkanlığı’nı ziyaret etti. Genel Başkan Ahmet Yiğit Yıldırım, Bolu Ülkü Ocakları ziyaretinde Ocak Başkanı İsmail Akgül ve yönetim kurulu üyeleri ile istişarelerde bulunup hasbihal etti. Tüm teşkilatlara, selam, sevgi ve muhabbetlerini ileten Genel Başkan Yıldırım, Bolu Ülkü Ocaklarının yaptığı faaliyetler hakkında da bilgiler aldı. Genel Başkan Yıldırım, yapılan faaliyetleri takdirle karşılayarak, önümüzdeki dönemde, pandemi sürecinin hassasiyetlerine ve kurallarına riayet edilerek çalışmalara devam edilmesi talimatı verdi.

“BİZLERE ÇOK BÜYÜK SORUMLULUK DÜŞÜYOR”

Burada bir konuşma da yapan Yıldırım, “Bugün gençliğe her dönemden olduğundan daha fazla ihtiyacımız var. Çünkü gençlik bir milletin umududur. İyi yetiştirilmiş bir gençlik var ise o devletin geleceğinden endişe etmeyin. Ama gençliğimizi iyi yetiştiremezsek bir gün bu topraklardan yok olur gideriz. O yüzde Ülkü Ocakları olarak öncelikli hedefimiz gençlerimizin kültürünü iyi tanıması, milletine faydalı olması, örfünü, adetini ve töresini bilmesi için iyi yetiştirmek. Bizlere çok büyük sorumluluklar düşüyor” dedi.

“AMAÇLARI REKTÖRE KARŞI BİR EYLEM DEĞİL”

Boğaziçi Üniversite’sinde yaşanan olaylara değinen Yıldırım, “Boğaziçi Üniversitesi’nde yaşanan olaylar sadece bir rektörün seçilmesine tepki göstermek değil. Cumhurbaşkanlığı kararı ile orasının rektörü atanmıştır. Bütün örgüt mensupları orada bir başkaldırı yapmaya çalışıyor. İşin başında kim var? Türk düşmanı, İslamiyet düşmanı, Türk Dünyasına düşmanlık yapan CHP İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu denilen kadın. Oradakilere öğrenci demiyoruz, hepsi örgüt elemanı. Amaçları rektöre karşı bir eylem değil, Türkiye’de yaşanacak olayların fitilini ateşlemek. Çok şükür güçlüyüz. Bunlara müsaade etmeyiz” ifadelerini kullandı.

“ÇOCUKLARINIZI CHP’YE GÖNDERMEYİN”

Konuşmasında ailelere seslenen Yıldırım dikkat çeken sözler sarfetti. Yıldırım, “Ailelere sesleniyorum. Çocuklarınızı artık CHP’ye göndermeyin. Özellikler Canan Kaftancıoğlu gibi DHKP/C’li, teröristler ile birlikte yatıp kalkan kişinin olduğu yere çocuklarınız giderse, yarın karşınıza polisimize ve askerimize ateş eden eli kanlı bir terörist olarak çıkar. O yüzden çocuklarınızı bunlardan koruyun. Çocuklarınızı gönderecekseniz Ülkü Ocaklarına gönderin. Devletini sevsin, milletini sevsin, ailesine saygılı olsun, Atatürkçü olsun ve milliyetçi olsun. Atatürk’ün koyduğu değerler milliyetçi ve ülkücü yaşamaktan geçer” diye konuştu.