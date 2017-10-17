Haber: Esra Öztürk

Bir dizi ziyaretlerde bulunmak üzere ilimizde bulunan Memur-Sen ve Eğitim Bir-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın ve beraberinde Memur-Sen Bolu Şube Başkanı Ahmet Koçak ve yönetim kurulu üyeleri ile birlikte Milli Eğitim Müdürü Yusuf Cengiz’i ziyaret ederek ilimizdeki eğitim durumu hakkında bilgiler aldı. Müdürlük binasında bulunan iş yeri temsilci odasını da gezen Memur-Sen ve Eğitim Bir-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, yeni öğretim yılında başarılar diledi.

