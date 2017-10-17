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17 Ekim 2017 Salı
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    • Genel Başkan’dan Cengiz’e ziyaret

    Memur-Sen ve Eğitim Bir-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, Memur-Sen Bolu Şube Başkanı Ahmet Koçak ve yönetim kurulu üyeleri, Milli Eğitim Müdürümüz Yusuf Cengiz’i makamında ziyaret ettiler.

    17 Ekim 2017 Salı 15:31
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    Genel Başkan’dan Cengiz’e ziyaret

    Haber: Esra Öztürk

    Bir dizi ziyaretlerde bulunmak üzere ilimizde bulunan Memur-Sen ve Eğitim Bir-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın ve beraberinde Memur-Sen Bolu Şube Başkanı Ahmet Koçak ve yönetim kurulu üyeleri ile birlikte Milli Eğitim Müdürü Yusuf Cengiz’i ziyaret ederek ilimizdeki eğitim durumu hakkında bilgiler aldı.  Müdürlük binasında bulunan iş yeri temsilci odasını da gezen Memur-Sen ve Eğitim Bir-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, yeni öğretim yılında başarılar diledi.

    Anahtar Kelimeler: Memur-Sen, Eğitim, Bir-Sen, Genel, Başkanı

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