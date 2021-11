Genel başkanlar aday olmamalı

Haber: C. Kutay Aykan

Siyaset gündeminin en çok tartışılan konularının başında gelen Cumhurbaşkanı adaylığı konusuyla ilgili CHP'li Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'dan bomba açıklamalar geldi. Özcan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla kendi kafasındaki Cumhurbaşkanı adayına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

"GENEL BAŞKANLAR ADAY OLMAMALIDIR"

Siyasi parti genel başkanlarının aday olmaması gerektiğini belirten Özcan, "Erdoğan döneminin sona ereceği artık netleşmiştir. Şayet Parlamenter Sisteme dönme konusunda muhalefet samimi ise; hiçbir Siyasal Parti Genel Başkanı, Cumhurbaşkanı adayı olmamalıdır. Zira, Siyasi Parti Genel Başkanları Parlamenter sistemlerin doğal Başbakan adaylarıdır" dedi.

"SİSTEMİ KALICI HALE GETİREBİLİR"

CHP'li Özcan'ın diğer paylaşımları şu şekilde:

"Parti Genel Başkanlarının ucube sistemde Cumhurbaşkanı adayı olmaları ve seçilmelerinin, sistemi kalıcı hale getirebileceğinden kaygılıyım. Parlamenter sisteme dönene kadar parti genel başkanları, bakanların kendilerine bağlı olacağı kuvvetli Cumhurbaşkanı yardımcısı olmaları en doğru seçenek olacak.

"PARLAMENTER SİSTEME DÖNÜŞÜN GARANTİSİ OLACAKTIR"

Böylelikle güçlü Cumhurbaşkanı yardımcısı siyasi parti genel başkanları, denge-denetim mekanizmasını işletilmesini sağlamanın yanı sıra, parlamenter sisteme dönüş garantisinin sigortası da olacaktır.

"TORUNLARIMIN GÖZLERİNE PİŞMANLIKLA BAKMAK İSTEMİYORUM"

Bunların yazmamın sebebi, bu ülkeyi çok seven, milletinin menfaatlerini her zaman her şeyin üstünde tutan, 4 dönem Milletvekilliği yapan, halende Belediye Başkanlığı koltuğunda oturan sorumluluk duyan bir T.C. Vatandaşı olarak torunlarımın gözlerine pişmanlıkla bakmamak içindir."

Güncelleme Tarihi: 22 Kasım 2021, 10:48