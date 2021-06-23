Genel kurul ilanı

5. OLAĞAN GENEL KURUL İLANI

Basın İlan Kurumu ilan portalıilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre Bolu İli Arı Yetiştiricileri Birliği’nin, 5. Olağan Genel Kurul toplantısı 24.07.2021 tarihinde, Bolu Tarım ve Orman İl Müdürlüğü toplantı salonunda saat: 10:30 da aşağıdaki gündem maddeleriyle yapılacaktır. Çoğunluk sağlanamadığı takdirde, 2.toplantı çoğunluk aranmaksızın 31.07.2021 tarihinde Bolu Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığı Toplantı salonunda, saat 10:30 da aynı gündemle yapılacaktır. Üyelerimize ilanen duyurulur.

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