Genel kurul ilanı

BOLU İLİ ARI YETİŞTİRİCİLERİ BİRLİĞİ

Genel kurul ilanı

5. OLAĞAN GENEL KURUL İLANI

Basın İlan Kurumu ilan portalıilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre Bolu İli Arı Yetiştiricileri Birliği’nin, 5. Olağan Genel Kurul toplantısı 24.07.2021 tarihinde, Bolu Tarım ve Orman İl Müdürlüğü toplantı salonunda saat: 10:30 da aşağıdaki gündem maddeleriyle yapılacaktır. Çoğunluk sağlanamadığı takdirde, 2.toplantı çoğunluk aranmaksızın 31.07.2021 tarihinde Bolu Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığı Toplantı salonunda, saat 10:30 da aynı gündemle yapılacaktır. Üyelerimize ilanen duyurulur.

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Orman yolu yaptırılacaktır
Orman yolu yaptırılacaktır
  1. Bolu

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