Genel kurul toplantısı duyurusu

Basın İlan Kurumu ilan portalıilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre Bolu ili Kanatlı Hayvan Eti Üreticileri Birliğinin 2019 ve 2020 yılı olağan seçimli genel kurul toplantısı aşağıda belirtilen gündem maddelerini görüşmek üzere 30.07.2021 Cuma günü saat 10:00'da İL TARIM ORMAN GIDA MÜDÜRLÜĞÜ Aktaş Mah. Akıncı sok. No:59 BOLU adresindeki seminer salonunda yapılmasına belirtilen gün ve saatte çoğunluk sağlanamadığı takdirde 10.08.2021 salı günü saat 10:00'da aynı yer ve adreste çoğunluk aranmadan Genel Kurul yapılmasına oy birliği ile karar verilmiştir.

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