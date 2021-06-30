Genel kurul toplantısı duyurusu

BOLU İLİ DAMIZLIK KOYUN KEÇİ BİRLİĞİNİN 4.OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI İLANI

Genel kurul toplantısı duyurusu

Basın İlan Kurumu ilan portalıilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre Bolu İli Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği’nin 4.Olağan Genel Kurul Toplantısı aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere 29.07.2021 Perşembe günü saat 10.30’da ‘İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Toplantı salonunda ‘yapılacaktır. Mazereti olmayan ortakların toplantıya katılmaları önemle rica ve ilan olunur. İlk toplantıda çoğunluğun sağlanamaması halinde ikinci toplantı 05.08.2021 Perşembe günü anılan yer ve saatte yapılacaktır.

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Genel kurul toplantısı duyurusu
Genel kurul toplantısı duyurusu
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