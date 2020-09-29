Genel Kurullara salgın ertelemesi

Haber: N. Halid Altundal

Ticaret Bakanlığı tarafından il müdürlüklerine gönderilen yazıda koronavirüsle alakalı alınan yeni karar bildirildi. Alınan karara göre kooperatif ve üst kuruluşların genel kurulları 31 Ekim’e kadar ertelendi.

Konuyla ilgili olarak Ticaret İl Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Ticaret Bakanlığınca, Koronavirüs (Covid-l()) salgınının yayılım hızının arttığı bugünlerde, virüsün yayılmasının engellenmesi, vatandaşların korunması, kooperatif ortakları için riski en aza indirmek ve ortaya çıkabilecek zararların önüne geçmek amacıyla, 7244 sayılı Kanunun 2 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendi uyarınca Kooperatifler Kanununa tabi Kooperatif ve Üst Kuruluşlarının Olağan Genel Kurul toplantıları 31/10/2020 tarihine kadar ertelenmiştir.

Ertelenen genel kurul toplantıları, 31/10/2020 tarihinden itibaren üç ay içinde yapılacak olup, mevcut organların görev, yetki ve sorumlulukları erteleme süresi sonrasında yapılacak ilk genel kurul toplantısına kadar devam edecektir.”

Güncelleme Tarihi: 29 Eylül 2020, 14:57