Genel Merkezden partililere kongre uyarısı

Haber: N. Halid Altundal

Cumhur İttifakı ortağı Milliyetçi Hareket Partisi’nde(MHP) ilçe kongreleri aralıksız devam ediyor. Genel Merkez kaynaklarından edinilen bilgilere göre ülke genelinde kongrelere tek liste ile gidileceği öğrenildi. Gerede ilçesinde de kongre MHP Lideri Devlet Bahçeli’nin talimatları ile mevcut başkan Yüksel Sönmez’in tek listesi ile yapılacak.

“MÜDAHALE VE SIZMA TEŞEBBÜSLERİ ENGELLENECEK”

Öte yandan MHP Genel Merkezi tarafından il başkanlıklarına kongrelere ilişkin bir yazı gönderildiği öğrenildi. Yazıda gerçekleştirilecek kongrelerde yapılması gerekenlerle ilgili uyarılar yer aldı. Yazıda pandemi sürecinden dolayı ilçe kongrelerinde uyulması ve uygulanması zorunlu kurallar şu şekilde sıralandı: “İlçe Kongrelerin gerçekleşeceği alanların dezenfekte edilmesi, Kongrelerin gerçekleşeceği alan girişlerinde ateş ölçer ile delegelerin ateşlerinin ölçülerek, delegelere maske temin edilmesi, Delegelerin salon içinde sosyal mesafe kurallarına uygun biçimde maske ile yer almaları, oy kullanma işlemini sırayla yapmaları, oy kullanma işleminden sonra sandık başına delegelerin beklememeleri, Kongrelerin seyircisiz bir şekilde sadece hazirun listesinde adı bulunan delegelerin katılımıyla gerçekleşmesi, İlçe kongrelerine genel merkezimizden onayı alınan dava arkadaşlarımızla tek liste olarak gidilmesi, birlik ve bütünlüğümüz adına aday çıkarılmaması, İlçe kongrelerimize müdahale ve sızma teşebbüslerinin her şart ve durumda engellenmesi gerekmektedir.”

Edinilen bilgiye göre ayrıca Genel Merkezin kararlarına aykırı tutum ve hareketler içinde bulunan kişi ve kişilere karşı her türlü tedbirin alınarak gerekli işlemlerin yapılacağı; hatta partiden ihraç edilebileceği ifade edildi.