Genel Müdür Rıdvan Duran’dan sürpriz ziyaret

Haber: BMA

Basın İlan Kurumu Genel Müdürü Rıdvan Duran ve Basın İlan Kurumu Sakarya Şube Müdürü İbrahim Çorbacı, Bolu’da günlük olarak yayın yapan gazetelerin temsilcileri ile bir araya gelerek gazetecilerin sorunları ve taleplerini dinledi. Karşılıklı fikir alışverişlerinin yapıldığı toplantıda, Rıdvan Duran’ın bizzat şehre gelmesinden dolayı memnuniyet duyduklarını belirten gazete temsilcileri, kurumla aralarındaki ilişkilerin güçlenerek devam etmesini istediklerini söylediler.Gerçekleştirilen ve yazılı basının sıkıntılarının konuşulduğu toplantıda Genel Müdür Duran, sektörün özellikle pandemi sürecinde yaşadıkları sıkıntılar ve gazeteleri rahatlatmaya yönelik kurumca atılan adımlar hakkında bilgiler aktardı.

Basın İlan Kurumu Genel Müdürü Rıdvan Duran ise, “Basın ilan kurumu ve yerel gazeteler birbirlerine muhtaç kurumlar. Yerel basının ayakta kalması ve güçlenmesi için kurum olarak elimizden geleni yapıyoruz. Bundan sonra da yapmaya devam edeceğiz. Yerel gazeteler o kentin bir futbol takımından daha az öneme sahip değildir. Şehrin spor kulübüne nasıl sahip çıkılıyor, destekleniyorsa, yerel gazetelerin daha da çok desteklenmesi gerekiyor” ifadelerini kullandı.

Genel Müdür Duran’ın konuşmasının ardından ise gazete imtiyaz sahipleri yaşadıkları sıkıntı ve sorunları aktardılar. Sohbet havasında geçen ziyaret hatıra fotoğrafı çekilmesi ile son buldu.