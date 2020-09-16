Haber: N. Halid Altundal

Milli Eğitim Bakanlığı Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nün 2023 Eğitim Vizyonu çerçevesinde çeşitli illerden 88 öğretmenin katılımıyla 14-18 Eylül 2020 tarihleri arasında düzenlenen “Beceri Temelli Çoktan Seçmeli Örnek Soru Yazım Çalıştayı” için ilimize gelen Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürü Dr. Sadri Şensoy, İl Milli Eğitim Müdürü Cemil Sarıcı ve beraberindeki heyetle ile birlikte Bolu e-Sınav Merkezini ve Ölçme Değerlendirme Merkezini ziyaret etti.

Şensoy daha sonra Ölçme Değerlendirme Merkezince İl Müdürü Cemil Sarıcı ve Merkezlerde görev yapan öğretmenlerle bir araya geldi. Sohbet havasında geçen görüşmede Genel Müdür Şensoy çalışmalar hakkında bilgi aldı. Sadri Şensoy ardından Milli Eğitim Müdürlüğü’nde Cemil Sarıcı ile görüştü. Sarıcı, Şensoy’a ilimizde gerçekleştirilen çalışmalar ve okullardaki son durumlarla ilgili olarak bilgiler aktardı.