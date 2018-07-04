Haber: Ceylan Beykoz

Orman Genel Müdür Yardımcısı Zekeriya Mere, Orman İdaresi ve Planlama Dairesi Başkanı Murat Çevirme ile birlikte Bolu Orman Bölge Müdür Yardımcısı Nizamettin Ören, Orman İdaresi ve Planlama, İşletme Pazarlama, Silvikültür ve Ağaçlandırma Şube Müdürleri ile 2018 yılında amenajman planın yenilenecek 9 Orman İşletme Müdürlüğünün İşletme Müdürleri, Amenajman Rehberlik ve Denetim Başmühendisleri ve plan yüklenicilerin başmühendislerinin katıldığı toplantı düzenledi.

Amenajman Planlarının yapımı ile ilgili konularda açıklamalarda bulunan Genel Müdür Yardımcısı Zekeriya Mere planların yapılması çalışmaları esnasında tüm birimlerin gerekli hassasiyeti göstermesini istedi. Planların sağlıklı ve sürdürülebilir şekilde yapılması için Bölge Müdürlüğü, denetim heyetleri ve plan yüklenicilerinin koordineli bir şekilde çalışma yapması gerekliliğini vurguladı.

Orman İdaresi ve Planlama Dairesi Başkanı Murat Çevirme, Daire Başkanlığınca alınan prensip kararlarını sunu halinde katılımcılara aktardı.

Amenajman Rehberlik ve Denetim Başmühendisleri adına Mahmut Aydın heyetlerin arazi çalışmalarının başladığı 01 Haziran 2018 tarihinden itibaren görülen noksanlıkları katılımcılara bildirdi.

Daha sonra Genel Müdür Yardımcısı Zekeriya Mere, Orman İdaresi ve Planlama Dairesi Başkanı Murat Çevirme, Amenajman Rehberlik ve Denetim Başmühendisleri, İşletme Müdürleri ve plan yüklenicileri, işleyiş hakkında karşılıklı istişarelerde bulundu.

Genel Müdür Yardımcısı Zekeriya Mere ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek ileriki tarihlerde yeniden bu şekilde toplantıların düzenleneceğini belirtti. Plan yapımı aşamasında görev alan tüm ekiplere çalışmalarında başarılar dileyerek Bolu’dan ayrıldı.