Genel Müdür Yardımcısı’ndan Bolu’ya ziyaret

Bir dizi ziyaretlerde bulunmak ve ormancılık çalışmalarını yerinde incelemek üzere Bolu'ya gelen Orman Genel Müdür Yardımcısı Hayati Özgür, Bölge Müdürü Mahmut Şentürk'ü Makamında ziyaret etti.

Genel Müdür Yardımcısı’ndan Bolu’ya ziyaret

Haber: Ceylan Beykoz                                      

Bölge Müdürü Mahmut Şentürk'e hayırlı olsun ziyaretinde bulunan Genel Müdür Yardımcısı Hayati Özgür'e İzin ve İrtifak Dairesi Başkanı Ahmet Köle ve Maden İşleri Şube Müdürü Bülent Kayar eşlik etti. Samimi bir ortamda gerçekleşen ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Bölge Müdürü Mahmut Şentürk bu nazik davranıştan dolayı Orman Genel Müdür Yardımcısı Hayati Özgür ve beraberindeki heyete teşekkür etti. Bölge Müdürü Mahmut Şentürk'ten Bölge Müdürlüğünde yürütülen ormancılık faaliyetleri hakkında bilgi alan Orman Genel Müdür Yardımcısı Hayati Özgür yeni görevinde Bölge Müdürü Mahmut Şentürk'e başarı dileklerinde bulundu.

YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
Üçüz oğlaklara evde bakıyorlar
Üçüz oğlaklara evde bakıyorlar
  1. Bolu