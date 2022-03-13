Genel Müdür Yardımcısı’ndan Bolu’ya ziyaret

Haber: Ceylan Beykoz

Bölge Müdürü Mahmut Şentürk'e hayırlı olsun ziyaretinde bulunan Genel Müdür Yardımcısı Hayati Özgür'e İzin ve İrtifak Dairesi Başkanı Ahmet Köle ve Maden İşleri Şube Müdürü Bülent Kayar eşlik etti. Samimi bir ortamda gerçekleşen ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Bölge Müdürü Mahmut Şentürk bu nazik davranıştan dolayı Orman Genel Müdür Yardımcısı Hayati Özgür ve beraberindeki heyete teşekkür etti. Bölge Müdürü Mahmut Şentürk'ten Bölge Müdürlüğünde yürütülen ormancılık faaliyetleri hakkında bilgi alan Orman Genel Müdür Yardımcısı Hayati Özgür yeni görevinde Bölge Müdürü Mahmut Şentürk'e başarı dileklerinde bulundu.