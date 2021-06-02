Genel sarf malzeme satın alınacaktır



TÜRKİYE RAYLI SİSTEM ARAÇLARI SANAYİİ ANONİM ŞİRKETİ (TÜRASAŞ) SAKARYA BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre ILAC ATMA POMPASI - SUPURGE SAPI - LAVABO BATARYASI - HIDROFOR - KAYDIRMAZLIK BANTI - MOTORLU MASKE PARTIKUL FILTRESI - KAYNAK MASKESI KORUYUCU CAMI - TEFLON BANT alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

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Güncelleme Tarihi: 02 Haziran 2021, 16:01