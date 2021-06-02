Genel sarf malzeme satın alınacaktır

ILAC ATMA POMPASI - SUPURGE SAPI - LAVABO BATARYASI - HIDROFOR - KAYDIRMAZLIK BANTI - MOTORLU MASKE PARTIKUL FILTRESI - KAYNAK MASKESI KORUYUCU CAMI - TEFLON BANT

Genel sarf malzeme satın alınacaktır


TÜRKİYE RAYLI SİSTEM ARAÇLARI SANAYİİ ANONİM ŞİRKETİ (TÜRASAŞ) SAKARYA BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre ILAC ATMA POMPASI - SUPURGE SAPI - LAVABO BATARYASI - HIDROFOR - KAYDIRMAZLIK BANTI - MOTORLU MASKE PARTIKUL FILTRESI - KAYNAK MASKESI KORUYUCU CAMI - TEFLON BANT alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

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Güncelleme Tarihi: 02 Haziran 2021, 16:01
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