Genel sarf malzemesi alınacak

14 KALEM GENEL TÜKETİM VE TEMİZLİK MALZEMESİ ALIMI BOLU İZZET BAYSAL DEVLET HASTANESİ

Genel sarf malzemesi alınacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre 14 Kalem Genel Tüketim ve Temizlik Malzemesi Alımı alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.

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