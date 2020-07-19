Genel Sekreter Şimşek’ten Bulut’a ziyaret

Haber: BMA

Ostim Teknik Üniversitesi Genel Sekreteri Zeki Şimşek, geçtiğimiz Cumartesi günü geldiği Mengen’de Belediye Başkanı Turhan Bulut’u makamında ziyaret etti. Başkan Turhan Bulut, aynı zamanda Mengenli olan Şimşek’in ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek “Mengenli hemşehrilerimizin böyle önemli görevlerde bulunmalarından dolayı gurur duyuyoruz” dedi.

Şimşek ise Turhan Bulut’un göstermiş olduğu ilgi ve alakadan dolayı teşekkür etti. Şimşek ayrıca başarılı çalışmalarından dolayı Bulut’u tebrik ederken, başarılarının artarak devam edeceğinden emin olduğunu da dile getirdi.

