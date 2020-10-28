Genelgeye büyük tepki

Dün akşam saatlerinde Fahrettin Koca son dakika açıklamasıyla bir genelge yayınladı. Yayınlanan genelge, sağlık çalışanlarına yönelikti. Genelgeye göre her ne sebeple olursa olsun Covid-19 salgını sürecinde istifa talebinde bulunan personelin mezkûr talebi kabul edilmeyecek. Emeklilik işlemi tesis edilmeyeceğini ve ikinci bir emre kadar yıllık izinlerin durdurulduğunu duyurdu.

Genelgeye büyük tepki

Haber:Erdal Tanrıverdi 

Genelgenin yayınlanmasının ardından Türk Tabipler Birliği Bolu Odası BaşkanlığıTwitter’dan yaptığı paylaşımlarla tepki gösterdi.Yaptığı paylaşımlarda, koronanın meslek hastalığı sayılmamasından ek ödemelerinin yapılmamasından şimdi de izin, istifa ve emeklilik haklarının ellerinden alınmasının haksızlık olduğuna yönelik açıklamalar yaptı. İzin ve istifaların yasaklanmasının çalışma ve insan haklarına aykırı olduğunu belirten Tabipler Birliği, “Pandeminin 8. Ayında COVİD-19 meslek hastalığı sayılmazken, sağlıkçılara düzenli test yapılmazken; sağlık çalışanlarının izin ve istifalarının engellenmesi kabul edilemez” ifadelerinde bulundu. Pandemi döneminde sağlık çalışanları olarak ellerinden geleni yaptığını belirterek, bakanlığın da hekimleri, sağlık çalışanlarını, yurttaşlarını koruması gerektiğini belirtti.

Erdal Tanrıverdi

Erdal Tanrıverdi

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