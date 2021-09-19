“Geniş bir hayal gücüne sahipler”



Haber: Erdal Tanrıverdi

İnternet üzerinden ücretsiz başvurulan etkinliğe katılan 3-18 yaş arası çocuklar, 25 farklı stantta fizik, kimya, kodlama gibi bilimsel çalışmalar ve el becerilerini geliştiren boyama, tahta birleştirme aktivitelerine katıldı. Stantlara gelen çocuklar kendi yaş gruplarına hitap eden bilimsel etkinlikler yaptı. Kimi çocuklar ailelerinden destek alırken bazıları ise deneyleri kendi imkânlarıyla yapmayı denedi.

STEM andMakersFest/Expo Başkanı Prof. Dr. Gültekin Çakmakçı, çocukların geniş bir hayal gücüne sahip olduğunu belirterek kendilerinin de bu atölye çalışmalarıyla onlara çalışma ve düşünme alanı oluşturduklarını söyledi.

Çakmakçı, çocukların hayallerini gerçeğe dönüştürebilmelerine katkı sunma çabasında olduklarını dile getirerek ailelere de çocuklarının hayal gücünü ve üretkenliğini sınırlandırmama çağrısında bulundu.