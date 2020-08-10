Geniş kapsamlı denetim yapılacak

Haber: N. Halid Altundal

Koronavirüsle mücadele kapsamında İçişleri Bakanlığı tarafından alınan kararlar tüm ülkemizde uygulanmaya devam ediyor. Bu kapsamda geçtiğimiz hafta ülke genelinde yapılan en geniş çaplı denetimlerin ikincisi yarın gerçekleştirilecek.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Yarın Tüm Türkiye’de, salgın ile ilgili yoğun denetimin ikincisini gerçekleştireceğiz. Geçtiğimiz hafta tüm Türkiye'de denetime katılan; yöneticilerimize ve kolluk güçlerimize teşekkür ediyoruz. Pazarlar, İşyerleri, Marketler, Toplu taşıma, Yollar, Alışveriş alanları, Lokantalar, Kafeteryalar, Ticari taksiler ve tüm yaşam alanlarında yine sahada olacağız. Valiler, Kaymakamlar, Belediye Başkanları, Esnaf ve Ticaret Odaları, Kurum Müdürleri, Kolluk, Zabıta sağlık için hepimiz için” ifadelerine yer verdi.

Güncelleme Tarihi: 10 Ağustos 2020, 13:14