Geniş kapsamlı denetimler başladı

Haber: Ceylan Beykoz

İçişleri Bakanlığı tarafından ülke genelinde, "Sağlık için hepimiz için" sloganı ile gerçekleştirilen (Covid-19) tedbirleri Bolu'da başladı. Denetimler kapsamında kentin işlek cadde ve sokakları ile kafe ve restoranlar kontrol edildi. Denetimlere Bolu Vali Yardımcısı Ahmet Atılkan ile Oda Başkanları katıldı. Denetimler öncesinde basın mensuplarına açıklama yapan Atılkan, “Yasaklar sonrasında kontrollü sosyal hayat dediğimiz bir hayata geçtik. Bu süreç içerisinde birçok faaliyet alanı ve işyerleri açıldı. Belirli kurallar dahilinde açıldı. Bilim Kurulu’nun belirlediği çalışma rehberi ile çalışmalar devam etti. Biz de bu kontrollü sosyal hayat dediğimiz hayata geçiş sırasında kurallara uymaya özen gösteriyoruz. Denetimlerimiz de belli aralıklar ile devam edecek” ifadelerini kullandı. Bolu Valisi Yardımcısı Ahmet Atılkan öncülüğünde polis ekipleri ile denetimler sürdü. Denetimler belli aralıklarla kentin işlek cadde ve sokaklarında devam edecek.