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30 Eylül 2018 Pazar
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    • Genişletilmiş İl Divan Toplantısı Yapıldı

    Saadet Partisi Bolu Genişletilmiş İl Divan toplantısı Gerede'nin meşhur mesire alanı Esentepe'de İl başkanlığının düzenlediği kahvaltı organizasyonuyla gerçekleştirildi.

    30 Eylül 2018 Pazar 15:11
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    Genişletilmiş İl Divan Toplantısı Yapıldı
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    Haber: Aysun Beykoz

    Saadet Partisi Bolu İl Başkanlığı tarafından düzenlenen kahvaltı organizasyonuyla Genişletilmiş İl Divanı Toplantısı Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Birol Aydın'ın katılımıyla Gerede'nin Esentepe mesire alanında gerçekleştirildi.

    Esentepe'de gerçekleştirilen toplantıya Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Birol Aydın, Saadet Partisi İl Başkanı Veysel Çetinkaya, Genel İdare Kurulu Üyesi Recep Sarıdogan, ilçe başkanları, kadın kolları başkanı, gençlik kolları başkanı, il yönetim kurulu üyeleri, sivil toplum kuruluşları ve çok sayıda partili katıldı.

    Gerede İlçe Başkanı Muzaffer Boyacı'nın açılış konuşmasının ardından İl Başkanı Veysel Çetinkaya söz aldı. Çetinkaya,  seçimlere az bir süre kaldığını hatırlatarak, “ İnşallah bundan sonra yapılacak seçimlerde canla başla çalışıp, Bolu’da iddialı olarak seçimlere girip, o belediye seçimlerini kazanarak inşallah hakkın üstünlüğünü gerçekleştirmek için mücadele edeceğiz. El ele verirsek, gönül gönüle verirsek gecemizi gündümüze katarsak bu iş olmaz değil. Olacak inşallah” dedi.

    Birol Aydın burada yaptığı konuşmada Türkiye'de bazı kesimlerin gerçekler karşısında uyuyor numarasını yaptığını belirterek şunları söyledi:  “Çok önemli bir süreçteyiz. Türkiye’nin hali ortada; lime lime dökülüyoruz, ekranlar toz pembe, ama hakikat kahredici. Gören göze, hisseden kalbe, duyan kulağa, insanların bir kısmı duyduğu halde duymamış, gördüğü halde görmemiş olabilirler. Bu üzüntü vericidir bir ülke için. Toplumun önünde gidenlerin bir kısmı uyuma taklidi yapıyorlar ise uyandırmamız mümkün değildir. Şimdi şurada birisi gerçekten uyuyor ise dürtüp uyandırabilirsiniz. Ama gerçekten uyumadığı halde uyuma taklidi yapıyorsa siz ne söylerseniz söyleyin uyanmayacaktır. Türkiye’de bir kısım sivil toplum örgütleri uyuma taklidi yapıyor. Ama yaklaşıyor yaklaşmakta olan. Hakikatle yüzleşmekten  insanlar çekiniyor”

    Genel Başkan Yardımcısı Birol Aydın ve beraberindekiler partililer basına kapalı toplantının ardından Gerede Panayırı'nı gezdi.

    Anahtar Kelimeler: Saadet, Partisi, Bolu, Genişletilmiş, İl

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