Genleşme derzi yenileme çalışmaları sürüyor

Karayolları Genel Müdürlüğü, günlük yol durum bültenini açıkladı. Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Genleşme derzi yenileme çalışmaları sürüyor

Karayolları Genel Müdürlüğü'nün yol durumu bültenine göre, Anadolu Otoyolu'nun Kaynaşlı Kavşağı-Bolu-Düzce il sınırı 0-11. kilometrelerinde (Bolu Dağı Tüneli) genleşme derzi yenileme çalışmaları nedeniyle İstanbul istikametinde trafik Abant Kavşağı'ndan D-100 yoluna aktarılarak, Kaynaşlı Kavşağı'ndan tekrar otoyola katılım sağlanıyor.

TEM Otoyolu'nun Hendek-Gümüşova kavşakları arasında üstyapı yenileme çalışmaları dolayısıyla 22.00-06.00 saatlerinde her iki istikamet kesimler halinde trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer istikametlerden iki yönlü sürdürülecek.

Sinop-Samsun yolunun 8. kilometresindeki Çiftlikköy Tüneli'nde yapılan bakım onarım çalışmaları dolayısıyla ulaşım servis yolundan sağlanıyor.

Mekece-Bilecik-Bozüyük yolunun 51-52. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım servis yolundan gerçekleştiriliyor.

Yıldızeli-Sivas yolunun 39-41. kilometrelerinde Sivas Çimento Fabrikası önü demir yolu hemzemin geçit deplase işi dolayısıyla Sivas-Ankara istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer istikametten iki yönlü devam ediyor.

Artvin-Erzurum yolunun 55-56. kilometrelerinde (Sebzeciler mevkisi) yol yapım çalışması nedeniyle ulaşıma servis yolu şeklinde tek şeritten kontrollü izin veriliyor.

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