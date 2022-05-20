Genleşme derzi yenileme çalışmaları sürüyor

Karayolları Genel Müdürlüğü'nün yol durumu bültenine göre, Anadolu Otoyolu'nun Kaynaşlı Kavşağı-Bolu-Düzce il sınırı 0-11. kilometrelerinde (Bolu Dağı Tüneli) genleşme derzi yenileme çalışmaları nedeniyle İstanbul istikametinde trafik Abant Kavşağı'ndan D-100 yoluna aktarılarak, Kaynaşlı Kavşağı'ndan tekrar otoyola katılım sağlanıyor.

TEM Otoyolu'nun Hendek-Gümüşova kavşakları arasında üstyapı yenileme çalışmaları dolayısıyla 22.00-06.00 saatlerinde her iki istikamet kesimler halinde trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer istikametlerden iki yönlü sürdürülecek.

Sinop-Samsun yolunun 8. kilometresindeki Çiftlikköy Tüneli'nde yapılan bakım onarım çalışmaları dolayısıyla ulaşım servis yolundan sağlanıyor.

Mekece-Bilecik-Bozüyük yolunun 51-52. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım servis yolundan gerçekleştiriliyor.

Yıldızeli-Sivas yolunun 39-41. kilometrelerinde Sivas Çimento Fabrikası önü demir yolu hemzemin geçit deplase işi dolayısıyla Sivas-Ankara istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer istikametten iki yönlü devam ediyor.

Artvin-Erzurum yolunun 55-56. kilometrelerinde (Sebzeciler mevkisi) yol yapım çalışması nedeniyle ulaşıma servis yolu şeklinde tek şeritten kontrollü izin veriliyor.