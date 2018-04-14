Haber: Gönül Olutürk

Temel İlkyardım, Olay yeri yönetimi, Tiraj, Hasta taşıma teknikleri, Ezilme sendromuna müdahale, Travmalı hastaya yaklaşım ve değişik konuları içeren temel eğitim, Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Eğitim Merkezinde düzenlendi. İl Sağlık Müdürlüğünün çeşitli birimlerinde görev yapan 23 personelin beş gün aldıkları eğitim sonrasında düzenlenen tatbikatta senaryo gereği (TTK) Eğitim ocağında göçük meydana geldi, UMKE ekiplerinin olay yerine gelerek yaralılara müdahale edip ocak azında bekleyen ambulanslara taşınıp hastanelere sevkleri sağlandı. Düzenlenen ikinci tatbikatta ise, trafik kazası sonrasında araçta sıkışan bir yaralı ve araçtan fırlayan yaralıya gerekli müdahaleler yapılıp zorlu arazi şartlarında tatbikat gereği ambulans helikopterin inebileceği yere taşınması sağlandı.

Düzenlenen tatbikatın başarılı geçtiğini belirten Zonguldak İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Ertuğrul Güner ise, “Gerek eğitimimizin sağlanmasında, gerekse düzenlemiş olduğumuz tatbikat ve uygulamalarımızda bizlere eğitim salonlarını açan başta TTK Genel Müdürümüze, Eğitim Dairesi Başkanlığı ve çalışanlarına, Bolu İl Sağlık Müdürlüğü UMKE Eğitmenlerine ve tatbikatta görev alıp emeği geçen tüm personellerimize teşekkür etmek istiyorum “ dedi.