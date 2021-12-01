Gerçeğinden ayırmak çok güç oldu



Haber: C. Kutay Aykan

Parada sahtecilik duruşmasında yargılanan H.D. ile Y.K., üzerlerine atılı suçlamaları kabul etmediler. Y.K. savunmasında; “Benim sahte paradan hiç haberim yok. Üzerimizde ve aracımızın içerisinde sahte para da bulunmadı. Aracımızın altında siyah poşet içerisinde polisler sahte para buldular. Bende bu şekilde öğrendim olayı. Ben suçlu değilim” dedi.

Olay akşamı Bolu İl Emniyet Müdürlüğü Kaçıkçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından siyah bir poşetin arabanın altına atıldığını gören ve bu poşeti de Hüseyin Doğan’ın olduğu tespit edilen bu şahıs ta mahkeme de üzerine atılı suçlamayı kabul etmeyerek, “O akşam İstanbul’dan Ankara’ya dönüyorduk. Amacımız İstanbul’da doğal ürünlerin satılacağı bir işletme açmaktı. Görüşmeler sonrası Ankara’ya giderken Bolu’da mola verdik. Kesinlikle arabanın altına siyah poşet içerisinde sahte para atmadım. Biz arabayı poşetin üzerine çekmişiz. Sahte paralarla bir alakam yoktur” açıklamasının ardından mahkeme heyeti adli emanette bulunan sahte paraları isteyerek incelemeye aldı. Merkez Bankasının mahkemeye gönderdiği raporda ise, paraların ustalıkla ve özenle yapıldığı, vatandaşların ilk bakışta paranın sahte olduğunu anlayamayacağını, veznedarlar ile uzmanların anlayabileceğini açıklamasının ardından mahkeme başkanı cebinden çıkarttığı gerçek yüz lira ile eşleştirme yaptıktan sonra sahte paraları tekrar adli emanete göndererek, duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.