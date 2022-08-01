Gerçeğini alamayan sahtesine başvuruyor

Düğün sezonunun gelmesiyle birlikte Bolu’daki kuyumcularda evlilik öncesi hareketlilik yaşanmaya başladı. Günümüz ekonomik koşulları doğrultusunda cep yakan altın fiyatları, düğün öncesi aileleri ve çiftleri zorlamaya başlasa da Bolu’daki kuyumcular vatandaşların ilgisinden memnun görünüyor.

Kuyumcular, her bütçeye uygun seçeneklerin bulunduğunu, arada imitasyon ve kiralık altın için gelen vatandaşların da olduğunu ancak bu konuya sıcak bakmadıklarını belirtiyor. Dar gelirli vatandaşlar ise, tanıdıkları kuyumculardan senet yöntemiyle yaklaşık 500 ila 1000 lira arasında bir bedelle altın kiralama yöntemine başvuruyor.

Tanığı kuyumcu bulunmayan vatandaşlar, Instagram ve çeşitli ilan uygulamalarından altın kiralama ve imitasyon altın araştırması yapıyor. Yaptığımız araştırmada, Bolu genelinde herhangi bir ilanla karşılaşmasak da Düzce, Sakarya ve Ankara gibi çevre illerde imitasyon ve altın seçenekleri mevcut. Dar gelirli vatandaşlar bu uygulamaları ve sayfaları kullanarak altınlarına kargo yoluyla ulaşıyor. İlan sitelerinde burma imitasyon bilezikler 150 liradan başlarken, gösterişli gerdanlıklar 2 bin 500 liradan alıcı buluyor.

GENELDE 22 AYAR BİLEZİK SATILIYOR

Düğün sezonuyla birlikte işlerin hareketli olduğunu belirten Yukarı Çarşı kuyumcu esnafı Mert Bilen, “Yukarı Çarşı’da imitasyon altın satan yok. Genelde 22 ayar bilezik satıyoruz. 14 ayar takılar bozdurulduğunda yüzde 40 zarara uğranıyor. O yüzden 22 ve 24 ayar altın öneriyoruz” şeklinde konuştu.

HER BÜTÇEYE UYGUN TAKI MEVCUT

Altın kiralama hakkında kendilerine bir müşteri geldiğini ve daha önce böyle bir durumla karşılaşmadıklarını belirten kuyumcu Ahmet Samuri ise, kuyumcuların altın kiralamaya yanaşmayacaklarını söyledi.

Düğün sezonunda pırlanta ve gerdanlıkların rağbet gördüğünü belirten Samuri, “insanların alım gücü düştüğü için yarım gram altın çıktı. Altınlar küçüldü. Bilezikler halen düğünlerin baş tacı. Ama gelin kızlarımız küçükte olsa bir gerdanlık takım, ufakta olsa tektaş pırlanta istiyorlar. Her ailenin bütçesine göre takılar mevcut. Pırlanta tektaşlar 2 bin 900 liradan, alyanslarımız da bin liradan başlıyor” ifadelerini kullandı.

Düğünlerde misafirlerin taktıkları gram altın 955 lira, çeyrek altın bin 700 lira, yarım altın ise 3 bin 470 liradan raflarda yerini aldı.

İMİTASYON BİLEKLİK NASIL ANLAŞILIR?

İmitasyon bilekliklerin kişiler tarafından anlaşılmasının güç olduğunu belirten kuyumcu Mert Bilen, “gerçek altın takılarda, altının ayarına göre rakamlar yazıyor. Onun dışında renginden biz kuyumcular anlayabiliyoruz. Bir diğer yöntem ise mihenk taşı yöntemidir. Mihenk taşına altını sürüp, ardından 14 ayarın suyunu bu çizgiye dökerek altın mı diye bakıyoruz. Altın çizgisini yok etmediği takdirde gerçek olarak kabul ediliyor. Ama bu yöntemi de sadece kuyumcular kullanıyor. Vatandaşlarımız bu gibi konularda meslek profesyonellerinden yardım almalılar” şeklinde konuştu.